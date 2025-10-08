Evakuisani svi planinari koji su bili zarobljeni na Mont Everestu

Svi planinari koji su tokom vikenda bili zarobljeni u snijegu u dolini Karma, blizu istočne strane Mont Everesta u Tibetu, uspješno su evakuisani, saopštile su danas kineske vlasti.

Izvor: Diptendu Dutta / Zuma Press / Profimedia

Operacija spasavanja, u kojoj je učestvovalo stotine spasilaca, ocijenjena je kao jedna od najvećih u tom regionu, prenio je Rojters.

Prema podacima državne agencije Sinhua, ukupno je 580 planinara, zajedno sa više od 300 lokalnih vodiča, čuvara jakova i pomoćnog osoblja, prevezeno na sigurno.

Sinhua je prenijela da je region Mont Everesta privremeno zatvoren za javnost, uključujući doline Karma i Rongšar, kao i područje Čo Oju.

Jaka mećava je tokom vikenda donijela obilne snježne padavine u području na prosječnoj nadmorskoj visini od oko 4.200 metara, ostavivši stotine planinara zarobljeno.

Snežna oluja poremetila je i planove ekspedicije američke kompanije "Madison Mountaineering", koja je pokušavala da se popne na Čo Oju - vrh visok 8.188 metara na granici Kine i Nepala.

Dolina Karma, koju su prvi put istražili zapadni putnici pre više od jednog vijeka, posljednjih godina je postala popularna turistička destinacija.

Samo prošle godine region Mont Everesta u Tibetu posjetilo je više od 540.000 turista, što predstavlja rekord, ističe Rojters.

Slične snježne oluje pogodile su i druge dijelove zapadne Kine - u provincijama Sinđang, Ćinghaj i Gansu, gdje je stotine planinara takođe bilo blokirano.

Najmanje jedna osoba preminula je od hipotermije.