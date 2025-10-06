logo
200 planinara i dalje zarobljeno na Mont Everestu: Nezapamćena snježna oluja uništila kampove (Foto)

200 planinara i dalje zarobljeno na Mont Everestu: Nezapamćena snježna oluja uništila kampove (Foto)

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
0

Više od 200 planinara zarobljeno je na Mont Everestu.

200 planinara zarobljeno na mont everestu Izvor: x/printscreen

Više od 200 planinara je i dalje zarobljeno na planini Mont Everest nakon žestoke oluje, piše britanski "San". Oni se nalaze na oko 4.800 metara nadmorske visine, a snažna snježna oluja pogodila je kampove u koje ne mogu da se vrate.

Lokalni mještani čiste velike snježne nanose. Oluja i dalje traje.

Prvobitne informacije medija ukazivale su da je oko 1.000 planinara zarobljeno. Kineski mediji su danas saopštili da je evakuisano oko 350 ljudi i da je ostalo još oko 200.

Zarobljeni planinari nalaze se u dolini Karma, na istočnim padinama Mont Everesta u Tibetu. Pojedini planinari ispričali su šta se dogodilo.

"Svi smo iskusni planinari... Ali ova mećava je bila izuzetno teška. Imao sam mnogo sreće što sam uspio da se izvučem", ispričao je jedan planinar.

Pogledajte snimak zarobljenih planinara na Mont Everestu

Zarobljeni planinari na Mont Everestu
Izvor: Youtube/The Indepedent

