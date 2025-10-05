Hiljadu ljudi zarobljeno na Everestu: Zašto planinari ovdje ginu svake godine

Na istočnoj, tibetanskoj strani Mont Everesta, oko hiljadu ljudi zarobljeno je zbog iznenadne i snažne snježne oluje koja je planinu zahvatila tokom vikenda.

Spasilačke ekipe i lokalno stanovništvo danima pokušavaju doći do kampova zatrpanih snijegom, a vlasti su obustavile prodaju karata i zatvorile pristup Everest Scenic Area dok se vremenski uslovi ne stabilizuju.

Prema navodima agencije Rojters oko 350 osoba je do sada evakuisano u selo Kudang nakon što su dijelovi puta očišćeni, dok je sa više od 200 preostalih ljudi uspostavljen kontakt. Izvještaji govore i o slučajevima hipotermije i šatorima koji su popustili pod težinom snijega. U međuvremenu, u Nepalu su obilne padavine izazvale klizišta i poplave, pri čemu je 47 osoba izgubilo život u okolnim područjima.

Zašto je Mont Everest toliko smrtonosan

Mont Everest, najviši vrh na svijetu sa 8.848 metara nadmorske visine, već decenijama privlači planinare iz cijelog svijeta. Ipak, visina, ekstremni uslovi i nepredvidiva klima čine ga jednim od najopasnijih mjesta na planeti.

Od prvih pokušaja osvajanja 1922. godine, na Everestu je poginulo više od 330 ljudi, a tijela mnogih i dalje leže zamrznuta duž staza koje vode ka vrhu. U prosjeku, svake godine život izgubi nekoliko planinara — a najčešće iz istih razloga.

1. Lavine

Lavine su najčešći uzrok smrti na Everestu, odgovorne za više od četvrtine svih tragičnih slučajeva. Ogromne količine snijega i leda mogu se pokrenuti u sekundi, često bez ikakvog upozorenja. Snježne mase brišu kampove i nosе ljude niz strme padine, ostavljajući spasiocima minimalne šanse za intervenciju.

2. Padovi

Drugi najčešći uzrok smrti su padovi, koji se dešavaju zbog umora, loše vidljivosti ili zamora u zoni iznad 8.000 metara — poznatoj kao “zona smrti”. Svaka greška, čak i najmanja, na toj visini je kobna.

3. Visinska bolest

Na toj nadmorskoj visini kiseonika ima svega trećina u odnosu na nivo mora. Nedostatak aklimatizacije može dovesti do plućnog (HAPE) ili cerebralnog edema (HACE), stanja koja brzo prelaze u smrt ako se ne reaguje. Ovo je uzrok između 10 i 15 odsto svih smrti na Everestu.

4. Izloženost i hipotermija

Niske temperature, jaki vjetrovi i duge ekspozicije na otvorenom dovode do smrzavanja i hipotermije. Tijela planinara često ostaju na planini, jer su uslovi za njihovo spuštanje previše opasni.