KONAČNO NEKO DA OTKRIJE PRAVU ISTINU - BRAVO MAMA! Pjevačica pokazala kako STVARNO izgleda tijelo poslije porođaja!

Slavna pjevačica Džesi Džej dobija pohvale jer je pokazala pravu sliku tijela poslije porođaja.

Instagram je učinio svoje. Čini se da danas novopečene mame obožavaju da se pohvale vitkom linijom, a postoje i one koje se pitaju kako im to polazi za rukom. Sve više žena teži savršenom izgledu poslije porođaja, zbog čega nam se nerijetko učini da je tanana figura došla "preko noći". Ipak, slavna pjevačica Džesi Džej odlučila je da prikaže realnost.

Džesi Džej (35) je rodila dječaka i kako je navela u objavi na Instagramu, plakala je kada je ugledala bebu i nije mogla da obuzda emocije: "Prije nedjelju dana cijeli moj život se promijenio. Moj sin je stigao na ovaj svijet i srce mi je poraslo duplo. Osjećaj je neopisiv. Lebdim od ljubavi. Magičan je. On je ostvarenje svih mojih snova, moj cijeli svijet. Oboje se odlično osjećamo i još uvijek ne mogu da povjerujem da je stvaran, da je ovdje i da je moj... Toliko sam zahvalna da plačem od sreće. Hvala svima na ljubavi i podršci, vratiću se na Instagram kada budem spremna", poručila je Džesi Džej, koja je prije više od godinu dana izgubila bebu i to je teško podnijela.

Sada, jedanaest dana nakon porođaja, pjevačica je odlučila da pokaže kako izgleda. Objavila je snimak iz profila i napisala: "Ovo pišem za sebe, kao i za bilo koga drugog ko ovo želi da pročita. Vaše tijelo je dom u kojem je neko živio devet mjeseci. Vaši organi su se pomjerili i moraju da nađu put nazad, tamo gdje su bili ranije. Vaša materica se još uvijek polako oporavlja. Hormoni vam 'lete i padaju'. Vaše tijelo radi najteže što je ikada radilo. Iscrpljeni ste, ali ste magični", napisala je Džesi Džej i dodala:

"Ne žurite. Budite mirni prema sebi, svom tijelu i svom umu.Zapamtite da ste u oporavku i ne zaboravite da podsjetite i one oko sebe. Proslavite svoje novo tijelo. Moralo je da se promijeni. Biće sve veće i manje na različitim mjestima. Prelijepo je i prirodno. Zanemarite to što neki ljudi kažu da bi trebalo ili ne bi trebalo da izgledate ovako nakon određenog vremena. Ljudi moraju da se osvijeste. Vrijeme je da se krene naprijed, a ne nazad", napisala je pjevačica i za kraj poručila:

"To je vaše putovanje. Vaše vrijeme i vaše tijelo. Nije isto kao i tuđe i to je ono što ga čini posebnim. Vi ste jedinstveni. Ovo je bilo moje tijelo 11 dana nakon porođaja i još uvijek izgledam prilično isto i poslije 35 dana. Volim svoje tijelo. Dao mi je najmagičnijeg cimera. A kada bude spremno i sposobno da se ponovo promijeni, hoće. Kako god to bilo", napisala je pjevačica na Instagramu.

Malo je reći da je Džesi dobila nevjerovatnu podršku zbog ovoga. Žene širom svijeta su oduševljene jer je poznata ličnost pokazala kako izgleda prava slika. Objava je prikupila skoro 300.000 lajkova i hiljade komentara. "Bravo mama", "Konačno neko da kaže kako jeste", "Svaka čast Džesi", pisali su ljudi...

