Nokti koje ovog ljeta nose sve elegantne žene: "Milk nails" trend ne silazi sa vrha

"Milk nails" manikir i dalje je među najvećim beauty trendovima. Saznajte zašto mliječnobijeli nokti izgledaju luksuzno i pristaju svima.
Minimalistički, elegantan i nenametljivo luksuzan – "milk nails" manikir već mjesecima ne silazi sa liste najpoželjnijih trendova, a stručnjaci tvrde da će dominirati i tokom ljeta 2026. godine.
Ako ste primijetili da posljednjih mjeseci gotovo sve poznate dame, influenserke i beauty trendseterke nose nokte koji izgledaju prirodno, njegovano i "čisto", velika je vjerovatnoća da je riječ upravo o trendu poznatom kao milk nails.
Ovaj stil manikira osvojio je društvene mreže jer izgleda sofisticirano, skupo i uredno, a pritom se lako uklapa uz svaki stil odijevanja i svaku priliku.
Šta su zapravo "milk nails"?
"Milk nails" ili "mliječni nokti" predstavljaju manikir u nježnim mliječnobelim, kremastim i poluprovidnim nijansama.
Za razliku od klasičnog bijelog laka, ovde je efekat mnogo mekši i prirodniji, pa nokti djeluju negovano i luksuzno bez previše upadljivosti.
Najčešće se koriste:
- mliječnobela,
- svijetloružičasta,
- nude,
- vanila tonovi,
- ili providni gel sa blagim bijelim podtonom.
Upravo zbog toga ovaj trend odlično izgleda i na kratkim i na dugim noktima.
Pogledajte ideje za ovaj manikir:
Zašto su "milk nails" toliko popularni?
Beauty stručnjaci ističu da je razlog popularnosti ovog manikira njegova univerzalnost.
"Milk nails" pristaju svim generacijama, svim tonovima kože i gotovo svakom obliku noktiju.
Pored toga:
- izgledaju uredno čak i kada nokti malo izrastu,
- lako se kombinuju uz nakit i garderobu,
- djeluju elegantno i u dnevnim i u večernjim kombinacijama,
- a posebno lijepo pristaju tokom proljeća i ljeta.
Mnoge žene biraju ovaj stil i zato što ostavlja utisak skupog salonskog manikira čak i kada je veoma jednostavan.
Ko nosi ovaj trend?
Trend "milk nails" posebno je popularan među poznatim damama i influenserkama koje favorizuju minimalistički i "clean girl" izgled.
Na društvenim mrežama često se mogu vidjeti:
- mliječnobeli nokti sa visokim sjajem,
- kombinacija sa bisernim efektom,
- kratki ovalni nokti,
- kao i minimalistički detalji poput tankog frenča ili diskretnog sjaja.
Upravo zato mnogi ovaj trend nazivaju i "manikirom koji izgleda luksuzno bez truda".
Da li su "milk nails" dobar izbor za ljeto?
Apsolutno. Ovaj manikir posebno dolazi do izražaja uz preplanuli ten, lanene kombinacije, zlatan nakit i laganu ljetnu garderobu. Za razliku od jarkih i upadljivih boja koje brzo dosade, “milk nails” ostavljaju utisak urednosti i elegancije tokom cijele sezone. Zbog toga beauty trendovi već sada pokazuju da će mliječni nokti ostati jedan od najtraženijih izbora i tokom narednih mjeseci.