Nokti koje ovog ljeta nose sve elegantne žene: "Milk nails" trend ne silazi sa vrha

Autor Vesna Kerkez Izvor Lepa i srećna
"Milk nails" manikir i dalje je među najvećim beauty trendovima. Saznajte zašto mliječnobijeli nokti izgledaju luksuzno i pristaju svima.

Mliječnobeli nokti izgledaju elegantno, luksuzno i prirodno Izvor: smile23/Shutterstock

  • "Milk nails" su među najvećim beauty trendovima 2026. godine.
  • Mliječnobeli nokti izgledaju elegantno, luksuzno i prirodno.
  • Ovaj manikir pristaje svima i lako se uklapa uz svaki stil.

Minimalistički, elegantan i nenametljivo luksuzan – "milk nails" manikir već mjesecima ne silazi sa liste najpoželjnijih trendova, a stručnjaci tvrde da će dominirati i tokom ljeta 2026. godine.

Ako ste primijetili da posljednjih mjeseci gotovo sve poznate dame, influenserke i beauty trendseterke nose nokte koji izgledaju prirodno, njegovano i "čisto", velika je vjerovatnoća da je riječ upravo o trendu poznatom kao milk nails.

Ovaj stil manikira osvojio je društvene mreže jer izgleda sofisticirano, skupo i uredno, a pritom se lako uklapa uz svaki stil odijevanja i svaku priliku.

Šta su zapravo "milk nails"?

"Milk nails" ili "mliječni nokti" predstavljaju manikir u nježnim mliječnobelim, kremastim i poluprovidnim nijansama.

Za razliku od klasičnog bijelog laka, ovde je efekat mnogo mekši i prirodniji, pa nokti djeluju negovano i luksuzno bez previše upadljivosti.

Najčešće se koriste:

  • mliječnobela,
  • svijetloružičasta,
  • nude,
  • vanila tonovi,
  • ili providni gel sa blagim bijelim podtonom.

Upravo zbog toga ovaj trend odlično izgleda i na kratkim i na dugim noktima.

Pogledajte ideje za ovaj manikir:

Zašto su "milk nails" toliko popularni?

Beauty stručnjaci ističu da je razlog popularnosti ovog manikira njegova univerzalnost.

"Milk nails" pristaju svim generacijama, svim tonovima kože i gotovo svakom obliku noktiju.

Pored toga:

  • izgledaju uredno čak i kada nokti malo izrastu,
  • lako se kombinuju uz nakit i garderobu,
  • djeluju elegantno i u dnevnim i u večernjim kombinacijama,
  • a posebno lijepo pristaju tokom proljeća i ljeta.

Mnoge žene biraju ovaj stil i zato što ostavlja utisak skupog salonskog manikira čak i kada je veoma jednostavan.

Ko nosi ovaj trend?

Trend "milk nails" posebno je popularan među poznatim damama i influenserkama koje favorizuju minimalistički i "clean girl" izgled.

Na društvenim mrežama često se mogu vidjeti:

  • mliječnobeli nokti sa visokim sjajem,
  • kombinacija sa bisernim efektom,
  • kratki ovalni nokti,
  • kao i minimalistički detalji poput tankog frenča ili diskretnog sjaja.

Upravo zato mnogi ovaj trend nazivaju i "manikirom koji izgleda luksuzno bez truda".

Mlečni manikir
Izvor: Art of Body/Shutterstock

Da li su "milk nails" dobar izbor za ljeto?

Apsolutno. Ovaj manikir posebno dolazi do izražaja uz preplanuli ten, lanene kombinacije, zlatan nakit i laganu ljetnu garderobu. Za razliku od jarkih i upadljivih boja koje brzo dosade, “milk nails” ostavljaju utisak urednosti i elegancije tokom cijele sezone. Zbog toga beauty trendovi već sada pokazuju da će mliječni nokti ostati jedan od najtraženijih izbora i tokom narednih mjeseci.

