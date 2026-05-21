Kako da napravite prajmer za parfem? Mirisaćete bar dva sata duže, a recept je prost

Parfem prajer je novi tajni trik dama na kojima mirisi traju po cijeli dan...

Koliko puta ste se razočarali kada omiljeni parfem nestane već pola sata nakon što ste ga nanijeli? To je česta boljka prirodnih parfema, jer su napravljeni od isparljivih biljnih ekstrakata poput eteričnih ulja i apsoluta.

I sintetički mirisi, mada sadrže fiksative, često ne traju dugo na koži. Zašto? Suva koža upija parfemska ulja i čini da se ona brže rasprše, pa je bolje nanijeti parfem na hidriranu bazu za koju se molekuli mirisa „prilepe“. A najbolje je, kažu stručnjaci, nanijeti prvo prajmer za parfem.

Po funkciji, podsjeća na bazni sloj manikira – prva faza koja obezbjeđuje dugotrajan rezultat. On učvršćuje miris na koži, pa parfem traje duže i bolje se ponaša tokom dana.

Iris i prolećna bašta u nežnom, puderastom tonu. Miris koji je istovremeno luksuzan, ali i delikatan i romantičan. Cena je blizu 1.000 dolara, a za specijalnu liniju mekše kompozicije postoji lista čekanja. Amber miris omiljen među njujorškom elitom. Puderasti miris – Perfumer H Dust - eteričan i moderan, sa irisom, narandžinim cvetom i vanilom. Guerlain Neroli Plein Sud - Sunčani neroli sa toplim začinima poput šafrana i karanfilića – sofisticirana verzija letnjeg mirisa. Trešnjin cvet – Chanel Comète - Puderasti akordi, bademasti trešnjin cvet i iris. Inspirisan Šanelovom kolekcijom nakita iz 1932. godine. Sandalovina – Hermès Santal Massoia - Kremasta sandalovina, nežna i profinjena, miris zimskih skijališta i letnjih konjičkih staza. Mošusni miris – Balenciaga Muscara - sanjalačka Sanovita, puderasta interpretacija irisnog mošusa – nežan i nezaboravan parfem Ruža – Dior Gris Dior - Pačuli i ruža u elegantnoj, nenametljivoj kompoziciji. Diskretan miris za svaki dan.

Fragrance prajmeri se prave od sastojaka koji sporo isparavaju, pa se povezuju sa molekulima parfema i podstiču sporije oslobađanje mirisa, što znači da parfem traje duže i ostaje postojaniji.

Recept za prajmer

Za ovaj primjer korišćena su samo dva sastojka:

Frakcionisano kokosovo ulje – potpuno bez mirisa i boje, lagano i neljepljivo.

Bijeli pčelinji vosak – prirodno izbijeljen, bez mirisa, daje čistu teksturu i stabilnost.

Smjesa se otopi na pari i sipa u posudicu nalik onoj za balzam za usne. Nanosi se na čistu kožu, naročito na ona mjesta na koja ćemo staviti parfem.