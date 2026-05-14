Milk parfemi su trend nad trendovima: Obožavaju ih mlade žene i one koje žale za mladošću

Zašto su milk parfemi u trendu i koji su najpopularniji? Pročitajte!
- Mliječni mirisi evociraju uspomene na djetinjstvo, sigurnost i jednostavne radosti, pa su postali popularni u nesigurnim vremenima.
- Milk parfemi ne koriste mleko kao sastojak, već kroz note vanile, tonke i sandalovine stvaraju osjećaj mekoće i luksuza.
- Od DedCool-a do Snif-a, „milk“ parfemi su se razvili u čitavu kategoriju, uklapajući se u opsesiju vanilom, mirise kože i ideju slojevite upotrebe parfema.
U poslednjih deset godina mlijeko je postalo neočekivani hit u svijetu lepote i parfema. Sve je krenulo sa brendovima poput Glossier i Milk Makeup, a danas police parfimerija preplavljuju proizvodi inspirisani mlijekom – od hair milka i tonika do parfema koji evociraju osjećaj topline i nostalgije.
Herbivore je lansirao Coco Rose Milky Body Mist, dok DedCool od 2020. gradi čitavu liniju mirisa oko koncepta „Milk“ – od Xtra Milk do Mineral Milk.
Parfimerka Lorna Mekej objašnjava da se izraz „milky“ ne odnosi na sastojke, već osjećaj: kombinacija tonke, vanile, sandalovine i drugih nota koje stvaraju mekoću i toplinu.
Ovaj trend se uklapa u širu kulturu proteina i velnesa. „Proteinmaxxing“ je postao dio dijetetske svakodnevice, a mlijeko se ponovo vraća u fokus – poslije decenija pada, 2024. godine je zabilježen rast potrošnje punomasnog mlijeka. Istovremeno, mleko u parfemima i kozmetici postaje simbol nostalgije i utjehe u nesigurnim vremenima.
Nostalgija je ključna: od sećanja na detinjstvo i prve činije žitarica do mitova o Kleopatrinim kupkama u mleku. Brendovi koriste teksturu i luksuz mlijeka da bi stvorili senzualno iskustvo. Istovremeno, trend se uklapa u opsesiju vanilom, „skin scents“ mirisima koji se stapaju sa kožom, i layering tehnikom kombinovanja više parfema.
DedCool Milk
Ovaj miris je pionir u „milk“ trendu. Lansiran 2020. godine, brzo je postao kultni favorit jer nudi mekoću i toplinu bez invazivnosti. Note vanile, tonke i sandalovine stvaraju osjećaj bliskosti i udobnosti, a parfem se prilagođava koži svakog nosioca.
Snif 2%
Inspirisan činijom žitarica sa mlijekom, ovaj parfem donosi nostalgičan miris detinjstva. Kombinuje note vanile, pralina, karamele i „milk-carton accord“, pa evocira osjećaj jutra uz mleko i pahuljice. Pakovanje podsjeća na „Got milk?“ kampanju, što dodatno pojačava retro šarm.
The Nue Co. First Milk
Kreirao ga je Frank Voelkl (poznat kao kreator Le Labo Santal 33), ovaj miris igra na kartu prvih sjećanja. Note bademovog mlijeka, francuske vanile i tonke evociraju osjećaj sigurnosti i topline ranog detinjstva. Parfem je zamišljen kao „prva mirisna uspomena“ – nježan, euforičan i sladak.
Commodity Milk
Jedan od najpoznatijih minimalističkih „skin scent“ parfema. Njegova formula je lagana, prozračna i namenjena slojevitom nošenju. Note tonke, mahovine i laganih drvenih akorda stvaraju osećaj čistog, mlečnog dodira na koži, idealan za svakodnevnu upotrebu.
Bath & Body Works Milk
Poznat brend koji je uveo mlečni miris u svoju široku kolekciju. Ovaj parfem kombinuje kremaste, slatke note sa blagim akcentima vanile i toplih tonova. Popularan je jer spaja pristupačnost i trend, pa je postao jedan od najtraženijih „milk“ mirisa u masovnoj ponudi.