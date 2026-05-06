Kako da parfem traje što duže: Mirisaćete od jutra do mraka uz savjete iskusnih parfimera

Kako da vam parfem potraje što duže?

Kada ujutru nanesemo parfem, on je naš tihi saveznik: cvjetne note koje bude nježnost, drvenasti akordi koji prizivaju snagu, svježina koja daje energiju. Ipak, dok dan odmiče, čini se da ta čarolija blijedi. Nama se čini da je miris nestao, dok ga oni oko nas i dalje osjećaju.

Stručnjaci objašnjavaju da je problem u navici – naš nos se prilagođava mirisu koji ga stalno registruje, pa mozak jednostavno prestaje da bilježi. Zato mnogi griješe i dodaju slojeve, misleći da je miris ispario. U stvarnosti, molekuli su tu, ali percepcija je oslabila. Rješenje nije u pretjerivanju, već u pažljivo osmišljenim ritualima.

Parfem voli njegovanu kožu. Hidratacija je poput platna na koje se nanosi boja i bez nje, miris se gubi brže. Toplina pulsnih tačaka, poput zglobova i vrata, pomaže da se note oslobađaju postepeno, prateći ritam dana.

Iskusni parfimeri kažu da morate kupovati jače formulacije ako imate, po prirodi, suvu kožu. Za vas onda nisu toaletne vode (Eau de Toilette - EDT), već parfemske vode - (Eau de Perfume - EDP).

Odjeća, sa druge strane, čuva miris duže od kože, pa lagano prskanje po unutrašnjosti kaputa ili marame stvara diskretan oblak koji se otvara pri svakom pokretu. Međutim, budite oprezni, jer parfemi ostavljaju fleke na tkaninama, naročito ako je u pitanju svila ili neka tanka viskoza.

Još jedna tajna je slojevitost. Kada koristite gel za tuširanje, losion i parfem iz iste linije, miris se gradi u slojevima, postaje puniji i dugotrajniji. Parfem voli i trenutak poslije tuširanja, dok je koža topla i blago vlažna i tada se note najljepše vezuju. A ako želite da ostavite trag koji traje, prskanje po kosi ili marami stvara efekat aure koja se zadržava satima.

Naravno, važno je i kako čuvate bočicu. Parfem je osjetljiv na svjetlost i toplotu, pa ga držite dalje od prozora i radijatora. Samo tako će zadržati svoju snagu i autentičnost.

