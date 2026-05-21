Samo jedan sastojak i dobićete čudesan rastvor za cvijeće: Zalijte i očekujte bogate pupoljke i bujanje cijelog ljeta

Napravite čudesan rastvor za cvijeće kako bi bujalo i raslo cijelog ljeta!

Izvor: Youtube/Printscreen/САД, ОГОРОД,СВОИМИ РУКАМИ

Proljeće je idealan period da ga prihranite vitaminima i mineralima kako bi cvjetalo cijelog ljeta.

Sigurno ste isprobali razne prirodne načine za prihranjivanje cvijeća. Tako su neka od najppularnijih đubriva kombinacija kore banane, ljuske jajeta, dok se orhideje za dodatnu njegu najčešće zalivaju šoljom zlenog čaja.

Osim presađivanja, promjene zemljišta i puno ljubavi, biljke traže dodatne vitamine i minerale, a uz jedan trik možete mu dati sve što mu je potrebno. Tajna je u jednom sastojku koji se često koristi i u službi ljepote - ricinusovo ulje.

Ricinusovo ulje mnogi koriste u kozmetici, a može biti i sjajna prirodna prihrana za cvijeće. Ljubitelji biljaka tvrde da može da podstakne bujnije listove, više pupoljaka i intenzivnije cvjetanje, posebno tokom proljeća i ljeta. Ipak, veoma je važno da se koristi pravilno i u malim količinama, jer prejaka koncentracija može da ošteti korijen biljke.

Za pripremu prirodne prihrane dovoljno je da u litar mlake vode dodate jednu kašičicu ricinusovog ulja. Pošto se ulje brzo odvaja od vode, rastvor treba dobro promućkati neposredno pre upotrebe. Biljku je najbolje prvo malo zaliti običnom vodom, a zatim dodati manju količinu pripremljenog rastvora uz ivicu saksije.

Ova prihrana najčešće se koristi jednom mjesečno tokom perioda cvjetanja. Nije preporučljivo pretjerivati, naročito zimi kada većina biljaka miruje. Takođe, ricinusovo ulje nikada ne treba sipati direktno u zemlju bez razblaživanja.

Najviše koristi mogu imati biljke poput muškatli, hibiskusa, afričkih ljubičica, orhideja i božićnog kaktusa, kojima dodatna nega često pomaže da razviju više cvjetova.

Iako mnogi tvrde da ovaj trik daje odlične rezultate, važno je znati da nijedna prihrana ne može da nadoknadi nedostatak svjetlosti, nepravilno zalivanje ili loše uslove za rast. Zato ricinusovo ulje treba koristiti samo kao dodatak redovnoj njezi biljaka.