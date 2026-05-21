logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Samo jedan sastojak i dobićete čudesan rastvor za cvijeće: Zalijte i očekujte bogate pupoljke i bujanje cijelog ljeta

Samo jedan sastojak i dobićete čudesan rastvor za cvijeće: Zalijte i očekujte bogate pupoljke i bujanje cijelog ljeta

Autor N.D. Izvor Lepa i srećna
0

Napravite čudesan rastvor za cvijeće kako bi bujalo i raslo cijelog ljeta!

Rastvor za rast cvijeća Izvor: Youtube/Printscreen/САД, ОГОРОД,СВОИМИ РУКАМИ

  • Od samo jednog sastojka napravite čudesan rastvor za cvijeće.
  • Proljeće je idealan period da ga prihranite vitaminima i mineralima kako bi cvjetalo cijelog ljeta.

Sigurno ste isprobali razne prirodne načine za prihranjivanje cvijeća. Tako su neka od najppularnijih đubriva kombinacija kore banane, ljuske jajeta, dok se orhideje za dodatnu njegu najčešće zalivaju šoljom zlenog čaja.

Osim presađivanja, promjene zemljišta i puno ljubavi, biljke traže dodatne vitamine i minerale, a uz jedan trik možete mu dati sve što mu je potrebno. Tajna je u jednom sastojku koji se često koristi i u službi ljepote - ricinusovo ulje.

Ricinusovo ulje mnogi koriste u kozmetici, a može biti i sjajna prirodna prihrana za cvijeće. Ljubitelji biljaka tvrde da može da podstakne bujnije listove, više pupoljaka i intenzivnije cvjetanje, posebno tokom proljeća i ljeta. Ipak, veoma je važno da se koristi pravilno i u malim količinama, jer prejaka koncentracija može da ošteti korijen biljke.

Za pripremu prirodne prihrane dovoljno je da u litar mlake vode dodate jednu kašičicu ricinusovog ulja. Pošto se ulje brzo odvaja od vode, rastvor treba dobro promućkati neposredno pre upotrebe. Biljku je najbolje prvo malo zaliti običnom vodom, a zatim dodati manju količinu pripremljenog rastvora uz ivicu saksije.

U galeriji ispod pogledajte koje cvijeće uspjeva u hladu!

Ova prihrana najčešće se koristi jednom mjesečno tokom perioda cvjetanja. Nije preporučljivo pretjerivati, naročito zimi kada većina biljaka miruje. Takođe, ricinusovo ulje nikada ne treba sipati direktno u zemlju bez razblaživanja.

Najviše koristi mogu imati biljke poput muškatli, hibiskusa, afričkih ljubičica, orhideja i božićnog kaktusa, kojima dodatna nega često pomaže da razviju više cvjetova.

Iako mnogi tvrde da ovaj trik daje odlične rezultate, važno je znati da nijedna prihrana ne može da nadoknadi nedostatak svjetlosti, nepravilno zalivanje ili loše uslove za rast. Zato ricinusovo ulje treba koristiti samo kao dodatak redovnoj njezi biljaka.

Možda će vas zanimati

Tagovi

cvijeće rast

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA