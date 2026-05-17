Procvejtao "cvjetni turizam” širom svijeta: Ovo su najbolje destinacije za putovanje ako volite šarenilo (FOTO)

Turizam zasnovan na posmatranju divljeg cvijeća postao je sve popularniji trend, pa turisti masovno posjijećuju destinacije širom sveta u vrijeme njihovog cvjetanja.

Posljednjih godina Japan bilježi pravi bum posjetilaca koji dolaze zbog cvjetanja trešanja, što je dovelo do ozbiljnog prekomernog turizma na poznatim lokacijama poput Čureito pagoda. Tokom sezone, pojedine lokacije dnevno posjeti i više od 10.000 ljudi. Rast popularnosti društvenih mreža dodatno je pojačao pritisak, jer snimci i fotografije japanskih trešnjinih cvjetova često postaju viralni zahvaljujući upečatljivim prizorima i bogatim bojama.

Zbog toga su se već dešavali incidenti, poput otkazivanja festivala u gradu Fujijošida u parku Arakurajama Sengen, zbog bezbjednosnih rizika, opterećenja infrastrukture i neprimjerenog ponašanja posjetilaca.

Klimatski uslovi takođe utiču na ovaj fenomen. Trešnje posljednjih godina cvjetaju ranije i kraće, što često dovodi do razočaranja turista.

Slični problemi sa prekomjernim turizmom i klimatskim pritiscima zabilježeni su i u Holandiji, kada je riječ o turizmu vezanom za lale.

Zbog svega toga, ljubitelji prirode sve češće traže alternative Japanu i Holandiji, mjesta sa jedinstvenim pejzažima i spektakularnim cvjetanjem.

U nastavku su neke od najlepših destinacija za "cvjetni turizam":

Namakvaland, Južna Afrika i Namibija

Namakvaland, polusušna oblast duž zapadne obale Južne Afrike i Namibije, jedno je od najraznovrsnijih područja na svijetu kada je riječ o biljnim vrstama.

Između avgusta i septembra ovdje se dešava retka pojava, "cvetajuća pustinja", sa više od 3.500 vrsta divljeg cvijeća, od kojih je oko 1.000 endemsko. Među njima su i poznate namakvaland tratinčice.

Ovaj "super cvjetni talas" prostire se od planinskih predjela do obale, stvarajući upečatljiv kontrast između suvih ravnica i dolina prekrivenih belim, ljubičastim i narandžastim cvjetovima.

Posjetioci mogu uživati u planinarskim stazama u nacionalnom parku Namakva, ali i u specijalnim rutama za razgledanje cvijeća, kao i u vožnji terenskim vozilima, raftingu rekom Orange i posmatranju zvijezda.

The Northern Cape's Namaqualand is still in full bloom. Tour guides says the annual natural occurrence will last for another week or so. The natural splendor attracts thousands of tourists every year.

Dolina Herte, Španija

Za one koji žele doživljaj cvetanja trešanja van Japana, dolina Herte u Španiji predstavlja idealnu alternativu.

Sa između 1,5 i 2 miliona stabala trešnje, koja u proleće cvetaju istovremeno, ovaj kraj pretvara se u more bijele boje. Cvjetanje traje oko deset dana, najčešće krajem marta ili početkom aprila.

Za razliku od Japana, gdje je naglasak na estetici, ovdje cvjetanje najavljuje i bogatu berbu čuvenih picota trešanja.

Manifestacija Fiesta del Cerezo en Flor donosi muziku, predstave, lokalne proizvode i tradicionalna jela, kao i organizovane ture i šetnje.

Dolina cvijeća, Indija

Dolina cvijeća u indijskoj državi Utarakhand nalazi se na listi svjetske baštine UNESCO-a i jedna je od najimpresivnijih cvjetnih destinacija na svijetu.

Smještena u rezervatu biosfere Nanda Devi, ova himalajska dolina nudi spektakl boja koje se mijenjaju na svakih nekoliko nedjelja između juna i septembra.

Ovde raste više od 600 vrsta cvijeća, uključujući retke i ugrožene vrste poput himalajskog plavog maka i svetog cvijeta Brahma Kamal.

Osim flore, područje je dom i rijetkim životinjama poput snježnog leoparda i azijskog crnog medvjeda.

Jezero Tekapo, Novi Zeland

Jezero Tekapo na Južnom ostrvu Novog Zelanda poznato je po tirkiznoj vodi i jednom od najčistijih noćnih neba na svijetu.

Tokom cvjetanja, polja ružičastih, plavih i ljubičastih lupina pretvaraju ovaj kraj u pravi prirodni spektakl, posebno oko crkve Dobrog pastira.

Najbolje vrijeme za posjetu je od sredine novembra do decembra, a "zlatni sat" pred izlazak ili zalazak sunca pruža idealne uslove za fotografisanje.

Muker Medouz, Velika Britanija

Muker Medouz u Jorkšir Dejlsu nudi potpuno drugačiji doživljaj, tradicionalne livade koje cvjetaju od sredine juna do početka jula.

Ovo područje, zaštićeno kao lokacija od posebnog naučnog značaja, jedno je od najbolje očuvanih travnatih staništa u Velikoj Britaniji.

Posjetioci mogu uživati u rijetkim vrstama cvijeća, šetnjama kroz tipičan engleski pejzaž, kao i u mirnim piknicima u prirodi.

