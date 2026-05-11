Suza Evrope - najdublji kanjon na kontinentu je u našem komšiluku: Prirodno čudo koje parira svjetskim destinacijama

Dok svi gledaju ka Americi i slavnom kanjonu Kolorada, jedno prirodno čudo ostaje nepravedno u sjenci, iako je najdublji evropski kanjon. Tirkizna rijeka, litice koje oduzimaju dah i prizori koji djeluju nestvarno kriju se na svega nekoliko sati vožnje.

Kada se govori o impresivnim prirodnim znamenitostima, većina prvo pomisli na Grand Kanjon u Americi.

Ipak, mnogo bliže nama, na granici Crne Gore i Bosne i Hercegovine, nalazi se jednako fascinantno mesto, kanjon rijeke Tare, smješten u okviru Nacionalnog parka Durmitor.

Sa dubinom od čak 1.333 metra, ovaj kanjon je najdublji u Evropi i drugi najdublji na svetu.

Rijeka koja je oblikovala pejzaž

Reka Tara nastaje spajanjem planinskih rečica Opasanice i Veruše, a tokom miliona godina izdubila je spektakularan kanjon dug oko 82 kilometra.

Ono što je izdvaja na globalnom nivou nije samo impresivna dubina, već i izuzetna čistoća vode, toliko da je gotovo celim tokom pitka.

Upravo zbog toga dobila je nadimak "Suza Evrope“. Njena prepoznatljiva tirkizna boja pravi snažan kontrast gustim četinarskim šumama koje je okružuju.

Prirodni fenomeni i rijetka staništa

Kanjon Tare krije i jedinstvene prirodne dragocenosti.

Među njima se izdvaja prašuma Crna Poda, gdje stabla crnog bora stara više od četiri veka dostižu visinu preko 50 metara. Područje je bogato vodopadima, ima ih više od 40, kao i snažnim izvorima, među kojima je najpoznatija Ljutica, jedan od najjačih u Evropi.

Most koji spaja prirodu i istoriju

Jedan od simbola ovog kraja je Most na Đurđevića Tari, impresivno građevinsko ostvarenje izgrađeno pred Drugi svjetski rat. Sa visinom od 172 metra iznad reke i pet velikih lukova, dugo je bio najveći betonski lučni most u Evropi.

Njegovu istoriju obilježila je i ratna drama, dio mosta je srušen kako bi se zaustavio neprijatelj, a inženjer Lazar Jauković, koji je učestvovao u njegovoj gradnji, zbog toga je izgubio život.

Raj za avanturiste i ljubitelje prirode

Danas je Tara jedna od najpopularnijih destinacija za avanturizam u regionu. Rafting ovom rekom ubraja se među najbolje na svijetu, posebno na deonici između Brštanovice i Šćepan Polja, poznatoj po brzacima i bukovima.

Za dodatnu dozu adrenalina tu je i zip-lajn koji pruža spektakularan pogled na kanjon iz vazduha.

Pored toga, ovo područje je izuzetno važno i za očuvanje biodiverziteta. Pod zaštitom je UNESCO programa „Čovjek i biosfera“, a dom je brojnim vrstama poput divokoza, medveda i orlova, dok u reci žive pastrmka i mladica.

Priroda koja ostavlja bez daha

Posjeta kanjonu Tare nije samo turistički izlet, već susret sa netaknutom prirodom koja podsjeća koliko je svet oko nas veličanstven.

Ovo mjesto u našem komšiluku s pravom stoji rame uz rame sa najpoznatijim prirodnim čudima planete.

