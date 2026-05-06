Najbolje biciklističke rute u Evropi za 2026: Destinacije za lagano i pristupačno putovanje

Od obale Portugala do Dunava i Skandinavije, sve više destinacija nudi idealne uslove za rekreativce i ljubitelje sporijeg putovanja.

Od atlantske obale Portugala do novih makadamskih ruta u Kataloniji, najatraktivnije biciklističke ture u Evropi za 2026. godinu sve više se fokusiraju na pristupačne dionice i sporiji, sadržajniji način putovanja.

Biciklistički turizam u Evropi mijenja svoj pravac, naglasak više nije na zahtjevnim usponima i vrhunskoj izdržljivosti, već na rutama prilagođenim rekreativcima koji žele umjerene distance, dobru infrastrukturu i dovoljno vremena da uživaju u pejzažima i mjestima kroz koja prolaze.

Širom kontinenta, posebno u Francuskoj, turističke organizacije ulažu u bezbjednije biciklističke staze, jasniju signalizaciju i fleksibilne itinerere.

Od vožnji uz obalu, preko riječnih staza, do puteva kroz vinograde, 2026. godina donosi procvat pristupačnog biciklizma, gdje je samo putovanje jednako važno kao i cilj.

Porto - Lisabon, Portugal

Ova obalna ruta povezuje dva živopisna grada kroz etape dužine od 50 do 90 kilometara. Teren postaje lakši kako se ide ka jugu, a put vodi pored plaža, malih mjesta i vidikovaca na Atlantiku. Vožnja je prilagođena tempu uživanja, uz česte pauze.

Flandrija, Belgija

Flandrija nudi spoj kulture i biciklizma kroz gradove poput Brisela, Antverpena, Genta i Briža.

Rute su uglavnom ravne, prate kanale i zelene predele, što ih čini idealnim za opuštenu vožnju u etapama.

Utrecht - Amsterdam - Hag, Holandija

Holandija ostaje jedna od najpogodnijih zemalja za biciklizam, sa više od 35.000 kilometara staza.

Sistem numerisanih čvorišta ("knooppunten") omogućava lako planiranje i prilagođavanje rute, uz kombinaciju gradske vožnje i prirode.

Toskana, Italija

Blagi brežuljci, mirni putevi i rute koje povezuju Firencu, Sijenu i Pizu čine Toskanu savršenom za sporiji tempo. Dnevne etape od 30 do 70 kilometara dopunjene su uživanjem u hrani, vinu i znamenitostima.

Katalonija, Španija

Nova ruta Grand Tour Catalunya Gravel za 2026. donosi kombinaciju makadama, sporednih puteva i obale. Prolazi kroz manje poznate, ruralne krajeve, a fleksibilne dionice čine je dostupnom i manje iskusnim biciklistima.

Dunavska biciklistička ruta (Austrija - Mađarska)

Jedna od najpristupačnijih ruta u Evropi prati tok Dunava ravnim i dobro obilježenim stazama. Etape od 40 do 80 kilometara vode kroz gradove poput Beča i Budimpešte, uz jednostavnu organizaciju putovanja.

La Voie Bleue, Francuska

Ova impresivna ruta duga oko 700 kilometara proteže se od granice sa Luksemburgom do Liona.

Prati reke i kanale, gotovo je u potpunosti ravna i bez saobraćaja, a vodi kroz vinograde i istorijske gradove.

Bodensko jezero (Nemačka - Austrija - Švajcarska)

Krug od oko 260 kilometara oko jezera idealan je za početnike i porodice. Ravan teren, lijepi pejzaži i mogućnost skraćivanja rute trajektom čine ga vrlo popularnim.

Majorka, Španija

Iako poznata po zahtjevnim usponima, Majorka nudi i blage rute kroz unutrašnjost i duž obale. Gradovi poput Palme i Alkudije imaju odličnu infrastrukturu za bicikliste.

Crna šuma, Njemačka

Ova regija nudi mirnije rute kroz šume i tradicionalna sela.

Iako ima brdovitih dijelova, doline i e-bicikli čine je dostupnom širem krugu vozača.

Geteborg - Falkeping (Švedska)

Nova ruta Ljungleden, koja se otvara u maju 2026, duga je 170 kilometara i povezuje urbane i ruralne predjele. Kombinuje biciklističke staze, mirne puteve i makadam, uz mogućnost kraćih ili višednevnih tura.

