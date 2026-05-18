Kako da vam božuri cvjetaju što duže? Imaćete puno dvorište nedjeljama ako primijenite ovaj savjet

Božur nosi jaku simboliku i jedan je od omiljenih cvjetova na vjenčanju. Smatra se da privlači sreću i bogatstvo i kažu da predskazuje srećan brak.

Božuri obično cvjetaju od kasnog proljeća do ranog leta, a svaki pojedinačni cvijet traje oko 7 do 10 dana.

Ako se kombinuju rane, srednje i kasne sorte, sezona cvjetanja u bašti može da se produži i do šest nedjelja.

Naše omiljene biljke traže hranljive materije da bi rasle i cvjetale, a zemlja im ne može uvijek pružiti sve što im je potrebno.

Dodavanjem đubriva pomažete cvijeću da razvije raskošne cvjetove koji ukrašavaju dvorište. Ipak, đubrenje nije jednostavno – svaka biljka ima svoje specifične potrebe i nije dobro koristiti jedno univerzalno đubrivo za sve.

Kod božura (Paeonia spp.) pogrešan izbor ili previše đubriva može čak da smanji broj cvjetova. Zato se preporučuje đubrivo za lukovice, bogato fosforom, a siromašno azotom.

Božurima je, naravno, potreban i azot, ali prevelike količine usporavaju cvjetanje. Zbog toga je formula tipa 5-10-10 ili slična mnogo bolja za produženo cvjetanje. Fosfor podstiče formiranje cvjetova, pa je đubrivo sa više fosfora i manje azota idealno za bujne božure.

Prije nego što se odlučite za đubrenje, važno je da testirate kvalitet zemljišta. Analiza će pokazati koje hranljive materije su već prisutne i da li postoji višak nekih minerala. Ako je zemljištu zaista potrebno đubrivo, božure možete prihraniti u proljeće i jesen.

Prilikom primjene đubriva obavezno ga rasporedite dalje od samog korijena. Krunice i novi izdanci božura osjetljivi su na „spaljivanje“ prejakom dozom đubriva, pa ga treba posuti na udaljenosti od 20 do 45 cm od centra biljke. Nakon toga zemlju dobro zalijte.

Pored pravilnog đubrenja, božurima možete pomoći i na druge načine – obogaćivanjem zemljišta organskim materijama i obezbjeđivanjem dovoljno sunčeve svjetlosti. Kombinacija odgovarajućeg đubriva, dobrog zemljišta i sunca omogućiće da božuri u bašti svake godine donesu raskošne, dugotrajne cvjetove.

Ovo cvijeće cvjeta od početka maja do kraja juna, zavisno od klime i sorte, uz kombinaciju različitih sorti, može se maksimalno produžiti.

Vrste božura i njihovo vrijeme cvetanja

Drvoliki božuri (Paeonia suffruticosa): cvjetaju prvi, obično sredinom maja.

cvjetaju prvi, obično sredinom maja. Zeljasti božuri (Paeonia lactiflora): najčešći u baštama, cvjetaju od sredine maja do sredine juna.

najčešći u baštama, cvjetaju od sredine maja do sredine juna. Intersekcioni božuri (Itoh hibridi): produžavaju sezonu, cvjetaju krajem juna i mogu da drže cvjetove i do tri nedjelje.

produžavaju sezonu, cvjetaju krajem juna i mogu da drže cvjetove i do tri nedjelje. Šumski božuri (Paeonia obovata): cvjetaju najranije, početkom maja.

Hladnije proljeće produžava cvjetanje, dok nagle vrućine skraćuju sezonu. Stariji, dobro ukorijenjeni božuri u punom suncu daju više i duže cvjetove.

Raznolikost sorti je dobro rješenje, jer kombinovanjem ranih, srednjih i kasnih kultivara moguće je imati božure u cvijetu od početka maja pa sve do jula.

