logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Kako napraviti plakar od obične police? Jednostavan "uradi sam" projekat, idealan za mali stan

Kako napraviti plakar od obične police? Jednostavan "uradi sam" projekat, idealan za mali stan

Autor Dragana Božić Izvor Lepa i srećna
0

Na jednostavnu policu su dodata vrata i dobijen je odličan plakar.

Uradi sam - plakar od police Izvor: Shutterstock
  • Dodavanjem vrata od trske na običnu policu dobijen je novi plakar.
  • Ručke od kože su pretvorile komad namještaja u personalizovan i elegantan predmet.
  • Umjesto kupovine novog namještaja, stari komad dobija novi život uz minimalan trošak.

Sve je počelo u malom stanu gdje je polica služila kao pregrada između kreveta i radnog stola. Bila je praktična, ali vremenom je postala prenatrpana i vizuelno teška.

Mišel je željela da zadrži funkcionalnost, ali da prostoru podari mirniji izgled. Umjesto da kupi novi komad, odlučila je da staroj polici udahne novi život.

Odlučila se da započne projekat "uradi sam" i uz pomoć svekra stolara, naučila je da koristi alate koje nikada ranije nije držala u rukama.

Od borovine je napravila okvire za vrata, na njih pričvrstila trsku, a zatim dodala ručke od kožnih kaiščića sa metalnim vijcima. Proces je bio spor, pun učenja i malih grešaka, ali svaki korak je donosio osjećaj stvaranja.

Kada su vrata konačno bila postavljena, polica je prestala da bude običan komad namještaja. Postala je personalizovan detalj, usklađen sa bijelom ciglom na zidovima. Nekada bezlična i prenatrpana, sada je izgledala kao dizajnerski komad koji spaja estetiku i funkcionalnost.

Ovakva transformacija pokazuje da kreativnost i volja mogu da promijene prostor bez velikih troškova. Polica je dobila novi identitet, a stan novu toplinu – dokaz da „uradi sam“ projekti nisu samo praktični, već i emotivni, jer u njima ostaje trag ličnog rada i mašte.

(Lepa i srećna/Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

uradi sam namještaj

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA