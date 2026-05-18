Kako napraviti plakar od obične police? Jednostavan "uradi sam" projekat, idealan za mali stan

Na jednostavnu policu su dodata vrata i dobijen je odličan plakar.

Izvor: Shutterstock

Dodavanjem vrata od trske na običnu policu dobijen je novi plakar.

Ručke od kože su pretvorile komad namještaja u personalizovan i elegantan predmet.

Umjesto kupovine novog namještaja, stari komad dobija novi život uz minimalan trošak.

Sve je počelo u malom stanu gdje je polica služila kao pregrada između kreveta i radnog stola. Bila je praktična, ali vremenom je postala prenatrpana i vizuelno teška.

Mišel je željela da zadrži funkcionalnost, ali da prostoru podari mirniji izgled. Umjesto da kupi novi komad, odlučila je da staroj polici udahne novi život.

Odlučila se da započne projekat "uradi sam" i uz pomoć svekra stolara, naučila je da koristi alate koje nikada ranije nije držala u rukama.

Od borovine je napravila okvire za vrata, na njih pričvrstila trsku, a zatim dodala ručke od kožnih kaiščića sa metalnim vijcima. Proces je bio spor, pun učenja i malih grešaka, ali svaki korak je donosio osjećaj stvaranja.

Kada su vrata konačno bila postavljena, polica je prestala da bude običan komad namještaja. Postala je personalizovan detalj, usklađen sa bijelom ciglom na zidovima. Nekada bezlična i prenatrpana, sada je izgledala kao dizajnerski komad koji spaja estetiku i funkcionalnost.

Ovakva transformacija pokazuje da kreativnost i volja mogu da promijene prostor bez velikih troškova. Polica je dobila novi identitet, a stan novu toplinu – dokaz da „uradi sam“ projekti nisu samo praktični, već i emotivni, jer u njima ostaje trag ličnog rada i mašte.

(Lepa i srećna/Mondo)