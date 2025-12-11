Zaboravite farbu i git: Majstor otkrio trajni trik za popravku pukotina na rigips zidu

Jednostavan trik sa šrafovima trajno rješava pukotine na zidu — koraci popravke, ojačavanje, brušenje i savjeti za savršen završni rezultat.

Izvor: Shutterstock

Pukotine na zidovima od gips-kartona (rigipsa) česta su pojava i najčešće ne ukazuju na ozbiljan problem. One nastaju zbog sleganja temelja kuće, promena temperature, sezonskih pomjeranja konstrukcije ili vibracija. Mnogi pokušavaju da ih sakriju farbom ili gitom, ali to daje samo kratkotrajno rešenje - pukotina se brzo vraća.

Dobra vijest je da postoji jednostavan i jeftin trik koji pukotine može da popravi trajno, uz pomoć običnih šrafova za gips. Popularni majstor sa YouTube-a poznat kao The BeefMaster pokazao je postupak, koji funkcioniše i na ravnim i na teksturisanim zidovima.

Zašto se pukotine vraćaju?

Ako pukotinu samo ispunite masom, zid se i dalje pomjera, pa materijal ispada. Da bi popravka bila trajna, potrebno je da se pronađu noseći metalni profili (stoperi) i da se sa obe strane pukotine zavrnu šrafovi koji učvršćuju ploču, kako se više ne bi savijala. Ako nemate detektor, postoje i trikovi kako pronaći profile bez uređaja.

Kako popraviti pukotine - korak po korak

Proširite pukotinu skalpelom na oko 6 mm kako bi masa mogla da popuni prostor.

Usisajte prašinu i očistite površinu.

Pronađite profile i zavrnite šrafove sa obe strane pukotine, polako i bez prevelikog pritiska. Glave moraju biti u ravni sa zidom.

Ispunite pukotinu glet masom, pritiskajući je dobro unutra, a da se ne razmazuje po ostatku zida.

Ojačavanje i završna obrada

Da bi rezultat bio trajan, pukotina mora biti ojačana:

staklenom mrežicom (lakša za početnike, samoljepljiva)

mrežastom ili papirnom trakom (jača, profi rezultat)

Preko trake se nanosi masa ravnomerno i "perjasto" razvuče u zid, najbolje širim gleterom od 30 cm. Kada se osuši, blago se brusi, uz oprez da se ne probije mrežica. Masku i naočare je preporučljivo koristiti zbog prašine.

Ako se pojave sitne rupice, nanosi se još tanak sloj i ponovo brusi. Kada se zid očisti od prašine i okreči, popravljeno mjesto postaje gotovo nevidljivo, a pukotina se više ne vraća.