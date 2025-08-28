4 stvari koje nikada ne bi trebalo da farbate: Zaboravite četke i boje, samo ćete da napravite cirkus u kući

Farbajte one predmete u kući gdje će to donijeti osvježenje, ali ne ulazite u poslove koji će vas kasnije koštati vremena, živaca i novca.

Izvor: Shutterstock

Danas se sve češće traži način da jeftinije uredimo stan i da iskoristimo namještaj koji već imamo. Ponekad je dobro rješenje ofarbati neke dijelove ili promeniti mebl-štof.

Novi tapacirung i svjež sloj boje mogu biti dovoljni da komad izgleda kao nov. Ali dok boja ume da osveži prostor, isto tako lako može da pokvari cijeli utisak.

Pitanje da li farbati namještaj, a naročito stare ili nasljeđene komade, često izaziva rasprave među majstorima i ljubiteljima enterijera. Odluka je, naravno, na vama, ali postoje stvari koje je bolje ostaviti onakvima kakve jesu. Evo četiri primjera koje stručnjaci ističu kad navode šta ne treba farbati.

1. Kuhinjski elementi od melamina

"Ako su kuhinjski elementi presvučeni termičkom folijom ili melaminom, nemojte trošiti vreme na farbanje", kaže dizajnerka enterijera Teri Brien. Ovi materijali su napravljeni tako da odbijaju vlagu i mrlje, što ujedno znači i da ni boja na njima ne može trajno da se zadrži.

Čak i poslije brušenja i premaza, ivice će vrlo brzo početi da se ljušte i krzaju. Na kraju, popravljanje takvih površina može da košta više nego potpuno mijenjanje. Umesto toga, radije razmislite o zameni frontova ili čitavih korpusa novim univerom ili pločama od medijapana koje su predviđene za farbanje.

Izvor: Shutterstock

2. Pločice, naročito na podu i u kuhinji

Iako internet vrvi od "uradi sam" saveta kako da ofarbate pločice, stvarnost je mnogo manje privlačna. Na podovima se boja brzo izliza i oguli zbog gaženja, a u kuhinji je masnoća i para skinu za kratko vrijeme.

"Na slikama izgleda lijepo, ali u svakodnevnom životu obično budete razočarani", kaže Teri.

Umjesto toga: dobro ih očistite, ponovo isfugujte fuge ili zamijenite sve novim pločicama. Ako ipak želite nešto drugačije, možete se poigrati obojenim fugama ili zanimljivim šarama.

Izvor: Shutterstock

3. Radne ploče u kuhinji i kupatilu

Farbanje radnih ploča je tipičan primer posla koji djeluje odlično prvog dana, a već sljedeće nedjelje pokazuje mane. Zaštitni slojevi žute, a tragovi od posuđa, toplote ili prosutih jela vrlo brzo ostaju vidljivi.

Dugotrajnije i pametnije rješenje je oblaganje ili zamena ploča, a ne farbanje. Umjesto toga: možete da farbate manje zahtijevne površine, poput polica, stočića ili komoda.

Izvor: Shutterstock

4. Antikvarni namještaj od kvalitetnog drveta

Stari, vredni komadi nose i priču i posebnu lepotu. Njihova patina i prirodno starenje daju im šarm koji boja zauvijek briše.

"Kada jednom prekrijete drvo bojom, povratak na prvobitno stanje je dug, naporan i često nemoguć bez oštećenja", upozorava dizajnerka Teri.

Umjesto toga: očistite, namažite uljem za zaštitu drveta ili bajcujte komad kako biste istakli prirodnu strukturu drveta.

Prije nego što se odlučite da farbate kuhinju ili pločice, zapitajte se:

Hoće li ovo trajati?

Hoće li vredeti uloženog truda?

Postoji li bolje rješenje?

Za mnoge površine, strpljenje i pravo rešenje vredniji su od brzih i kratkotrajnih poteza četkom.

