Mađioničar otkrio tajnu iluzije: Kako je Dejvid Koperfild prošao kroz Kineski zid?

Mađioničar otkrio tajnu iluzije: Kako je Dejvid Koperfild prošao kroz Kineski zid?

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
0

Mađioničar razotkrio tri trika Dejvida Koperfilda u kratkom videu objavljenom na Instagramu, a među njima je i čuveni prolazak kroz Kineski zid

Kako je Dejvid Koperfild prošao kroz Kineski zid? Izvor: printscreeen/instagram

Jedna od najupečatljivijih iluzija u istoriji televizijske magije dogodila se kada je Dejvid Koperfild navodno prošao pravo kroz Veliki kineski zid.

Gledaocima širom svijeta činilo se da je mađioničar, u jednom neprekinutom kadru, rukama dodirnuo kameni zid i potom jednostavno zakoračio kroz čvrstu strukturu, da bi se nekoliko sekundi kasnije pojavio s druge strane nepovrijeđen.

Koperfild, naravno, nije prolazio kroz kamen. U blizini zida bila je postavljena specijalno konstruisana platforma koja je sadržala skrivene prolaze i stepenište. U trenutku kada je ušao u kutiju pored zida, mađioničar se neprimjetno spustio niz skriveno stepenište unutar platforme i zaobišao zid, dolazeći na njegovu drugu stranu.

Istovremeno, tijelo dvojnika, obučenog identično kao Koperfild, korišćeno je kao dio iluzije. Uz pomoć paravana, sjenki i savršeno tempiranih pokreta, dvojnik je imitirao hodanje "kroz" zid, stvarajući vizuelni kontinuitet koji je publika nesvjesno prihvatila kao stvarnost.

Osvjetljenje je pomoglo da se prikriju detalji scenografije i pokreti učesnika, dok je čitava iluzija zavisila od savršene koordinacije između mađioničara, dvojnika i snimateljske ekipe.

Tagovi

mađioničar iluzija trik

