Zlato za Ugljevik: Desetogodišnji harmonikaš pokorio prestižno takmičenje u Puli

Harmonikaš Miloš Cvijić iz Muzičke škole "Kornelije Stanković" iz Ugljevika osvojio je zlatnu medalju u kategoriji do 11 godina na 49. Međunarodnom susretu harmonikaša u Puli, jednom od najprestižnijih i najstarijih takmičenja harmonike na prostoru bivše Jugoslavije.

Desetogodišnji Cvijić je postigao ovaj uspjeh u izuzetno jakoj međunarodnoj konkurenciji, saopšteno je iz Muzičke škole "Kornelije Stanković".

Ovaj festival, koji se održava 19. do 22. maja, okupio je više od 600 takmičara iz 24 zemlje, potvrdivši još jednom svoj status jednog od najznačajnijih harmonikaških događaja u regionu i Evropi.

U saopštenju se ističe da ovaj rezultat predstavlja još jednu potvrdu visokog kvaliteta rada Muzičke škole "Kornelije Stanković", ali i kontinuiteta vrhunskih rezultata koje postižu učenici iz klase profesora Slaviše Perića.

Učenici profesora Perića godinama osvajaju zlatne medalje i pobjedničke titule na Festivalu u Puli, koji važi za jedno od najzahtjevnijih harmonikaških takmičenja u regionu. Takvi rezultati potvrđuju ozbiljan i predan pedagoški rad, ali i izuzetno visok nivo muzičkog obrazovanja koji ova škola pruža mladim talentima.

Posebno se izdvaja istorijski uspjeh koji je 2022. godine ostvario Đorđe Perić, kada je osvojio maksimalnih 100 poena — rezultat koji na Festivalu u Puli nije zabilježen još od 1989. godine. Time je ovaj mladi umjetnik ostavio poseban trag u istoriji jednog od najuglednijih harmonikaških takmičenja u regionu.

"Novi uspjeh Miloša Cvijića potvrđuje da muzička škola `Kornelije Stanković` Ugljevik-Bijeljina nastavlja da stvara vrhunske harmonikaše koji svojim talentom, radom i rezultatima dostojno predstavljaju svoju školu, grad i Republiku Srpsku na međunarodnoj sceni", dodaje se u saopštenju.