Kako da probudite hormon sreće začas? Uđite u kuhinju, izađite napolje i isprobajte ovih 11 lakih trikova

Kad god vam padne raspoloženje, isprobajte 11 lakih trikova da probudite serotonin – hormon sreće.
Serotonin je neurotransmiter koji može uticati na mnoge aspekte vašeg tijela, kao što su raspoloženje, pamćenje, pa čak i vaš ciklus spavanja. Prirodnim povećanjem nivoa serotonina možete poboljšati svoje mentalno stanje, motivaciju, pažnju i pamćenje. A njegov nedostatak je povezan sa simptomima depresije. Ipak, imate i neke lake načine da bustujete hormon sreće.
Evo 11 jednostavnih načina za prirodno povećanje nivoa serotonina:
- Dodajte triptofan u ishranu: Ova amino-kiselina pomaže vašem tijelu da proizvodi serotonin. Hrana koja sadrži triptofan uključuje jaja, mliječne proizvode, nemasno meso (kao što je ćuretina), masnu ribu, džigericu (govedinu ili piletinu), šareno povrće i voće, sir, pečurke, banane, orašaste plodove i mahunarke.
- Potražite usluge masera ili zamolite voljenu osobu da vas izmasira: Masaža pomaže u podizanju raspoloženja i smanjenju nivoa kortizola (hormona stresa). Blokira proizvodnju serotonina.
- Povećajte unos vitamina B grupe: Posebno B12 i B6, koji mogu pomoći u proizvodnji serotonina.
- Povećajte vrijeme izlaganja suncu:Vitamin D je neophodan za proizvodnju hormona sreće.
- Povećajte unos magnezijuma: Ovaj mineral može pomoći u kontroli krvnog pritiska, smanjenju nervne napetosti i povećanju nivoa serotonina.
- Budite pozitivni: Povećanje hormona sreće je moguće ne samo kroz spoljašnje faktore, već jednostavnom promjenom stava prema životu i situacijama možete poboljšati raspoloženje.
- Pojedite nešto slatko: Na primjer, malo sušenog voća, ovo će pomoći u povećanju nivoa serotonina i, shodno tome, poboljšanju raspoloženja.
- Probajte meditaciju: Smiruje vas i smanjuje nivo kortizola.
- Vježbajte: Svaka fizička aktivnost koja oslobađa krv i povećava srčanu aktivnost takođe pomaže osobi da ostane srećna.
- Konzumirajte dosta vitamina C: on je snažno povezan sa raspoloženjem i takođe ima antidepresivna svojstva. Pomaže mozgu da proizvodi druge neurotransmitere, poput adrenalina i dopamina, koji poboljšavaju vaše blagostanje.
- Vodite ljubav. Kad god možete.