Dopamin, serotonin, endorfin i oksitocin: Kako prirodno podstaći osjećaj sreće?

Sreća nije samo rezultat spoljašnjih okolnosti, već i hemijskih procesa u našem mozgu koji utiču na raspoloženje i energiju. Razumijevanjem tih procesa možemo ih prirodno podstaći i poboljšati kvalitet života.

U našem mozgu svakodnevno se stvaraju određene supstance koje direktno utiču na naše raspoloženje, energiju i osjećaj zadovoljstva. Najvažnije među njima su hormoni dopamin, serotonin, endorfin i oksitocin.

Hormoni kao regulatori naših emocija

Dopamin se često naziva "hormonom zadovoljstva", ali njegova prava uloga je malo drugačija. On je prevashodno zadužen za motivaciju i osjećaj nagrade.

Stoga, svaki put kada postignemo cilj, završimo zadatak ili dobijemo priznanje, dopamin se "oslobađa" i tera nas da se osjećamo uspješno,ali i da idemo dalje, da pokušavamo ponovo i ne odustajemo.

U uslovima kada ga nema dovoljno, javlja se manjak energije, gubitak volje i osjećaj praznine.

Drugi bitan regulator naših osjećanja koji spada u kategoriju "hormona sreće" jeste i serotonin, povezan sa raspoloženjem, osjećajima mira i sigurnosti.

On nam ne donosi euforiju, već osećaj da je sve u redu i da se nalazimo na pravom mjestu u pravo vrijeme. Takođe, on ima veliki uticaj na san, apetit i opšte mentalno zdravlje.

Ukoliko su njegovi nivoi niži, dolazi do anksioznošću i depresivnim stanjima.

Endorfini su zaduženi za ublažavanje bola i stvaranje osećaja zadovoljstva. Oslobađaju se tokom smijeha, fizičke aktivnosti ili čak u trenucima intenzivnih emocija.

Stoga ne čudi da postoji narodna poslovica koja kaže: "smijeh je najbolji lijek". Zanimljivo je da su slični opijatima, pa zato ne čudi da pored smijeha njihovo oslobađanje podstiče i vježbanje, intimni odnosi, ali i konzumacija čokolade, kafe i papričica.

Oksitocin je hormon koji se vezuje za povezanost, poverenje i ljubav. Luči se kroz dodir, zagrljaj, blizinu sa ljudima koje volimo i zato se pored nekih ljudi osećamo mirno, sigurno i kao "kod kuće".

Svaka mama dobro zna da je on igrao ključnu ulogu u kontrakcijama materice prilikom porođaja, kao i "stezanju" mišića oko mliječnih žlijezda, i na kraju osjećaju povezanosti sa svojim novorođenčetom.

Kako podstaći sreću?

Dopamin, serotonin, endorfin i oksitocin ne utiču samo na naše raspoloženje, već i na cjelokupno zdravlje: jačaju imunitet, poboljšavaju san, smanjuju stres i upale u organizmu, utiču na koncentraciju i energiju, utiču povoljno na mentalno zdravlje.

Drugim riječima, sreća nije luksuz, već važan dio zdravlja i može se prirodno podstaći.

Postoje jednostavni načini da podstaknemo ove procese, a naučnici pre svega preporučuju boravak na dnevnom svjetlu jer Sunce direktno podstiče proizvodnju serotonina.

Lagana šetnja pokreće endorfine i dopamin, baš kao i svaki ispunjen zadatak na listi. Ukoliko želite da utičete na skok oksitocina najbolji način je da provedete trenutke mira sa voljenom osobom.

