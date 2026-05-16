Kako da prepoznate lažni parfem? Jedan detalj na bočici odmah razotkriva kopiju

Kako da prepoznate lažni parfem? Ovih 7 znakova otkriva falsifikat – od sumnjivo niske cijene do detalja na bočici i pakovanju.

Izvor: Body Stock/Shutterstock

Lažni parfemi često se prepoznaju po cijeni i pakovanju.

Jedan detalj na bočici može odmah otkriti kopiju.

Falsifikati mogu izazvati iritacije i glavobolju.

Danas se falsifikuje gotovo sve – od torbi do kozmetike. Ipak, parfemi su među najčešćim kopijama, a problem se često primijeti tek kada bude kasno. Miris brzo ispari, počne da podsjeća na alkohol ili čak izaziva glavobolju. Još gore, falsifikati se danas mogu pronaći ne samo na pijacama već i u tržnim centrima i manjim parfimerijama.

Otkrivamo na koje detalje prvo treba da obratite pažnju kako ne biste platili kopiju po cijeni originala.

Cijena je sumnjivo niska

Ako luksuzni parfem košta dva ili tri puta manje nego u poznatim parfimerijama, to je gotovo siguran znak za oprez. Originalni parfemi rijetko imaju ogromna sniženja, posebno kada su u pitanju popularni mirisi.

Mnogi kupci povjeruju u priču da je „u pitanju velika akcija“, ali iza preniske cijene najčešće se krije falsifikat ili takozvani „inspirisan miris“ koji nema veze sa originalnim brendom.

Pakovanje otkriva više nego prodavac

Kutija originalnog parfema uvijek izgleda uredno i kvalitetno.

Obratite pažnju na sljedeće:

zaštitna folija mora biti zategnuta i bez nabora

spojevi treba da budu ravni i tanki

natpisi jasni i bez grešaka

karton čvrst i kvalitetan

bočica ne smije da se pomijera unutar kutije

Kod falsifikata se često primjećuju mutna slova, loše zalijepljene etikete i jeftini materijali. Ponekad je čak promijenjeno samo jedno slovo u nazivu brenda.

Žena bira parfem

Izvor: David Tadevosian/Shutterstock

Provjerite serijski kod

Originalni parfemi imaju serijski kod koji se nalazi i na kutiji i na bočici. Kodovi moraju biti identični.

Ako se brojevi razlikuju, parfem je gotovo sigurno falsifikat. Kod možete provjeriti i putem specijalizovanih sajtova koji prikazuju datum proizvodnje. Ako sistem ne prepoznaje kod, postoji velika šansa da proizvod nije originalan.

Original ne miriše na čist alkohol

Jedan od najčešćih znakova lažnog parfema jeste jak miris alkohola odmah nakon prskanja.

Kvalitetan parfem se razvija postepeno – prvo se osjećaju gornje note, zatim srednje, pa bazne note. Kod falsifikata miris obično djeluje agresivno i brzo nestane.

Ako se miris poslije desetak minuta potpuno promijeni ili postane „hemijski“, gotovo sigurno je riječ o kopiji.

Parfem

Izvor: Shutterstock

Bočica mora biti besprijekorna

Poznati brendovi veliku pažnju posvećuju detaljima.

Originalni parfemi imaju:

čvrst poklopac

ravnomjeran raspršivač

glatko i providno staklo

bočicu bez mjehurića i oštećenja

Kod falsifikata su česte krive cjevčice, klimavi poklopci i loš raspršivač koji curi ili zapinje.

Trajnost nije uvijek dokaz kvaliteta

Mnogi vjeruju da je parfem original ako traje cijeli dan, ali to nije uvijek tačno.

Neki falsifikati koriste agresivne i jeftine sastojke kako bi miris bio što jači i dugotrajniji. Takvi parfemi često djeluju previše napadno i potpuno drugačije od originala.

Pravi parfem se razvija postepeno i slojevito, a ne „udara“ od prvog trenutka.

Parfem

Izvor: Shutterstock

Gdje se najčešće prodaju falsifikati?

Najveći rizik predstavljaju sumnjive internet prodavnice, neprovjereni oglasi na društvenim mrežama, Telegram kanali i mali štandovi u tržnim centrima.

Poseban oprez potreban je pred praznike, kada internet preplave „nevjerovatni popusti“. Najsigurnija kupovina je u zvaničnim parfimerijama i kod provjerenih prodavaca.

Zašto lažni parfemi mogu biti opasni?

Problem nije samo u bačenom novcu. Jeftine kopije često sadrže nepoznate hemikalije koje mogu izazvati alergije, glavobolju i iritaciju kože, piše Najžena.

To je posebno opasno za osobe sa osjetljivom kožom ili astmom. Zbog toga kupovina sumnjivo jeftinog parfema ponekad može da se završi i odlaskom kod ljekara.

Šta treba da zapamtite prije kupovine?

Ako vam cijena djeluje predobro da bi bila stvarna, pakovanje izgleda jeftino, a miris podsjeća na alkohol – najbolje je da odustanete od kupovine.

Ponekad je dovoljno samo nekoliko minuta pažljive provjere da izbjegnete bacanje novca na lijepo upakovan falsifikat.

(Lepa i srećna/Mondo)