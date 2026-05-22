Adrijana Lima sa najboljom drugaricom iz Užica na crvenom tepihu (Foto)

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
Adriana Lima pojavila se na jednom događaju sa bliskom prijateljicom iz Srbije, inače kćerkom čuvenog Radomira Antića

Adrijana Lima sa Anom Antić na crvenom tepihu Izvor: Europa Press / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Adrijana Lima je prije samo nekoliko dana oduzimala dah na Kanskom festivalu, a potom je "svratila" i do Madrida gdje joj je uručeno priznanje "Vanitatis" za ženu godine.

Interesantno je da se na ovom crvenom tepihu pojavila ruku pod ruku sa jednom od najbližih prijateljica - kćerkom fudbalske legende Radomira Antića, ali i njenim kćerkama.

"Ponosni smo na tebe! Inspirišeš nas od prvog dana", poručila je Ana Antić slavnoj brazilskoj manekenki ispod zajedničkih fotografija koje je objavila na Instagramu.

Inače, Ana i Adrijana godinama su veoma bliske, te često možemo vidjeti fotografije sa njihovih zajedničkih druženja. Ana je poznata stilistkinja i ima veoma uspješnu karijeru.

Pogledajte Anine i Adrijanine slike:

Upravo ju je jedan od poslovnih poduhvata i spojio sa Limom, a nakon toga su postale prijateljice za cijeli život.

Izvor: instagram/anaantic

Inače, lijepa stilistkinja je ranije bila u braku sa košarkašem Nikolom Lončarom sa kojim je dobila dvije kćerke, a par se razveo 2017. godine.

Interesantno je i da Ana Antić nije jedna od osoba kojoj smeta da je nazivaju kćerkom poznatog oca, već ističe da joj to imponuje.

Kćerka Radomira Antića je u emotivnoj ispovijesti u emisiji "Kec na jednaest" evocirala uspomene na svog oca, ali i otkrila koliko je bio cijenjen i poštovan širom svijeta.

"Ja sam toliko zahvalna mojim roditeljima... ja sam ono što sam proživjela sa njima. Stekla sam kontakte, živjela sam po cijelom svijetu i sva su mi vrata bila otvorena zahvaljujući mojim roditeljima i tome što su takvi kakvi jesu. Zato se i trudim da sa mojim kćerkama uradim isto, da one naslijede od mene ono što su moji roditelji meni dali."

Pogledajte još Aninih fotografija:

