Adrijana Lima sa najboljom drugaricom iz Užica na crvenom tepihu (Foto)

Adriana Lima pojavila se na jednom događaju sa bliskom prijateljicom iz Srbije, inače kćerkom čuvenog Radomira Antića

Izvor: Europa Press / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Adrijana Lima je prije samo nekoliko dana oduzimala dah na Kanskom festivalu, a potom je "svratila" i do Madrida gdje joj je uručeno priznanje "Vanitatis" za ženu godine.

Interesantno je da se na ovom crvenom tepihu pojavila ruku pod ruku sa jednom od najbližih prijateljica - kćerkom fudbalske legende Radomira Antića, ali i njenim kćerkama.

"Ponosni smo na tebe! Inspirišeš nas od prvog dana", poručila je Ana Antić slavnoj brazilskoj manekenki ispod zajedničkih fotografija koje je objavila na Instagramu.

Inače, Ana i Adrijana godinama su veoma bliske, te često možemo vidjeti fotografije sa njihovih zajedničkih druženja. Ana je poznata stilistkinja i ima veoma uspješnu karijeru.

Pogledajte Anine i Adrijanine slike:

Upravo ju je jedan od poslovnih poduhvata i spojio sa Limom, a nakon toga su postale prijateljice za cijeli život.

Izvor: instagram/anaantic

Inače, lijepa stilistkinja je ranije bila u braku sa košarkašem Nikolom Lončarom sa kojim je dobila dvije kćerke, a par se razveo 2017. godine.

Interesantno je i da Ana Antić nije jedna od osoba kojoj smeta da je nazivaju kćerkom poznatog oca, već ističe da joj to imponuje.

Kćerka Radomira Antića je u emotivnoj ispovijesti u emisiji "Kec na jednaest" evocirala uspomene na svog oca, ali i otkrila koliko je bio cijenjen i poštovan širom svijeta.

"Ja sam toliko zahvalna mojim roditeljima... ja sam ono što sam proživjela sa njima. Stekla sam kontakte, živjela sam po cijelom svijetu i sva su mi vrata bila otvorena zahvaljujući mojim roditeljima i tome što su takvi kakvi jesu. Zato se i trudim da sa mojim kćerkama uradim isto, da one naslijede od mene ono što su moji roditelji meni dali."

Pogledajte još Aninih fotografija:

(Mondo.rs)