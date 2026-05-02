Najmekše kiflice sa kiselim mlijekom: Savršene i prazne i sa filom

Kako da napravite najmekše kiflice sa kiselim mlijekom - recept koji ćete željeti da sačuvate!

Kiselo mlijeko u tijestu zaista daje vazdušast efekat, a recept za ove kiflice pokazaće vam šta znači kada neko kaže da pecivo "diše". Priprema je izuzetno jednostavna, pa mogu da je isprate i potpuni početnici. Idealne za slavlja, užinu na poslu ili za školu, vazdušaste kiflice sa kiselim mlijekom sigurno nećete napraviti samo jednom.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: kiflice

Porcije/Količina: oko 50 komada

Vrijeme pripreme: 45 minuta

Vrijeme kuvanja/pečenja/hlađenja: 1 sat + narastanje testa

Ukupno vrijeme pripreme: oko 2 do 2,5 sata

Težina: srednje zahtjevno

Sastojci:

Za tijesto:

1 kg brašna

500 ml kiselog mlijeka

1 kocka svježeg kvasca

2 jaja

150 ml ulja

2 kašičice soli

2 kašičice šećera

Za premazivanje:

1–2 žumanjceta

100ml mlijeka

Susam (po želji)

Fil (po želji):

sir, šunka, džem ili prazne

1. Korak: Miješenje tijesta

U mlako kiselo mlijeko dodajte dvije kašičice šećera i kvasac, pa ostavite da se kvasac aktivira. Pomiješajte brašno i so, dodajte jaja, ulje i kvasac, i zamijesite mekano tijesto. Ostavite tijesto da odstoji i naraste oko sat vremena.

2. Korak: Formiranje kiflica

Podijelite tijesto na četiri loptice, pa svaku razvucite i sijecite na trouglove. Kiflice filujte po želji i uvijte.

3. Korak: Pečenje kiflica

Ostavite kiflice da još malo nadođu, oko 15–20 min. Umutite žumanjce i pomiješajte sa mlijekom, pa premažite kiflice. Pospite ih susamom po želji. Pecite kiflice na 180°C oko 20–25 minuta.

