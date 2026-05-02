Kako da napravite najmekše kiflice sa kiselim mlijekom - recept koji ćete željeti da sačuvate!
Kiselo mlijeko u tijestu zaista daje vazdušast efekat, a recept za ove kiflice pokazaće vam šta znači kada neko kaže da pecivo "diše". Priprema je izuzetno jednostavna, pa mogu da je isprate i potpuni početnici. Idealne za slavlja, užinu na poslu ili za školu, vazdušaste kiflice sa kiselim mlijekom sigurno nećete napraviti samo jednom.
Osnovne informacije
Kuhinja: domaća
Tip jela: kiflice
Porcije/Količina: oko 50 komada
Vrijeme pripreme: 45 minuta
Vrijeme kuvanja/pečenja/hlađenja: 1 sat + narastanje testa
Ukupno vrijeme pripreme: oko 2 do 2,5 sata
Težina: srednje zahtjevno
Najmekše kiflice sa kiselim mlijekom: Savršene i prazne i sa filom
Sastojci:
Za tijesto:
- 1 kg brašna
- 500 ml kiselog mlijeka
- 1 kocka svježeg kvasca
- 2 jaja
- 150 ml ulja
- 2 kašičice soli
- 2 kašičice šećera
Za premazivanje:
- 1–2 žumanjceta
- 100ml mlijeka
- Susam (po želji)
Fil (po želji):
sir, šunka, džem ili prazne
Priprema:
1. Korak: Miješenje tijesta
U mlako kiselo mlijeko dodajte dvije kašičice šećera i kvasac, pa ostavite da se kvasac aktivira. Pomiješajte brašno i so, dodajte jaja, ulje i kvasac, i zamijesite mekano tijesto. Ostavite tijesto da odstoji i naraste oko sat vremena.
2. Korak: Formiranje kiflica
Podijelite tijesto na četiri loptice, pa svaku razvucite i sijecite na trouglove. Kiflice filujte po želji i uvijte.
3. Korak: Pečenje kiflica
Ostavite kiflice da još malo nadođu, oko 15–20 min. Umutite žumanjce i pomiješajte sa mlijekom, pa premažite kiflice. Pospite ih susamom po želji. Pecite kiflice na 180°C oko 20–25 minuta.
(Stvar ukusa/Mondo)