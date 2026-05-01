Majica, suknja i papuče za top kombinaciju: Viktorija Bekam kao tinejdžerka

Majica, suknja i papuče za top kombinaciju: Viktorija Bekam kao tinejdžerka

Autor Dragana Božić Izvor Lepa i srećna
Proljećna moda po izboru Viktorije Bekam - evo kako da nosite trend boje kao prava dama.

Viktorija Bekam kao tinejdžerka Izvor: Dylan Travis/ABACA / Abaca Press / Profimedia
  • Viktorija Bekam predlaže novu modnu kapsulu u stilu urbanog šika.
  • Roze majica sa blagim naramenicama je odličan primjer boje u trendu.

Moda za proljeće 2026. godine diktira nekoliko trendova koji se mogu lako ispratiti i prilagoditi sopstvenom ukusu i figuri.

Najbolji primjer daje Viktorija Bekam, koja je pokazala kako se čak i tinejdžerski komadi mogu kombinovati na damski način.

U njenoj interpretaciji, asimetrična pencil suknja postaje savršena osnova – ozbiljna, elegantna i poslovna. Uz nju dolazi majica u nježnoj roze nijansi, koja unosi svježinu i razbija strogoću sive. Na nogama, Viktorija nosi damske papuče u bordo boji koja dodaju treću dimenziju kombinaciji i pokazuju da boje mogu da se slažu i kada nisu iz iste palete.

Viktorija Bekam
Izvor: Dylan Travis/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Ovo je ključ: kombinovati kontraste tako da izgledaju promišljeno, a ne slučajno. Sivo-plava suknja daje strukturu, roze unosi ženstvenost, a bordo dodaje dubinu. Rezultat je autfit koji odiše samopouzdanjem i elegancijom, ali i modernim duhom.

Viktorija Bekam
Izvor: Jeff Rivera / Zuma Press / Profimedia

Poš promoviše ovog proljeća utilitarni šik: jednostavne linije, neutralne boje, ali sa detaljima koji podižu cijeli izgled. U okviru najnovije saradnje sa kompanijom GAP, ona je ponudila majice od organskog pamuka, pencil suknje, trench kaputi i krojeve koji se mogu nositi u različitim prilikama – od poslovnog sastanka do večernjeg izlaska.

Viktorija Bekam pokazuje da moda ne mora biti komplikovana da bi bila luksuzna. Njena vizija je da svaka žena može da izgradi garderobu na osnovu nekoliko ključnih komada, a zatim da ih kombinuje u beskrajno mnogo šik varijacija.

(Lepa i srećna/Mondo)

