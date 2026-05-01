Ubrzanje do "stotke" za 0,9 sekundi: Dreame najavio hiperautomobil sa raketnim pogonom

Kada kompanija poznata po usisivačima odluči da napravi automobil, rezultat je Nebula Next 01 Jet Edition - električni hiperautomobil koji zakone fizike želi da reši grubom silom.

Kompanija Dreame, poznata po vrhunskim robotskim usisivačima, predstavila je u San Francisku koncept električnog hiperautomobila - Nebula Next 01 Jet Edition - koji poseduje pravi raketni pogon.

Glavni adut ovog vozila je tvrdnja da ubrzava od 0 do 100 km/sat za neverovatnih 0,9 sekundi. Kako gume ne mogu da izdrže toliku silu bez proklizavanja, inženjeri su na šasiju dodali prave raketne potisnike na čvrsto gorivo koji bukvalno lansiraju auto napred.

Čak i bez raketa, ovaj električni sedan je zver sa četiri motora i 1.876 konjskih snaga. Poređenja radi, Bugatti Chiron do "stotke" stiže za 2,4 sekunde, što Nebula model čini skoro tri puta bržim uz pomoć raketne tehnologije.

Ipak, mnoga pitanja ostaju bez odgovora, jer su rakete na čvrsto gorivo potrošne. Uz to, korišćenje otvorenog plamena na javnim putevima predstavlja ogromnu prepreku za legalizaciju ovakvog vozila bilo gde u svetu.

Osim suludog pogona, auto donosi i napredane sisteme kočenja - umesto klasične hidraulike, koristi elektromehaničke kočnice i aktivno vešanje sa magnetnim aktuatorima.

Celim sistemom upravlja SEWE AI agent, veštačka inteligencija dizajnirana da proučava ponašanje vozača i deluje kao digitalni saputnik.

Možda najznačajnija inovacija je DHX1 lidar, prvi senzorski sistem na svetu koji vidi u punom koloru. Sa rezolucijom od 4K i dometom do 600 metara, ovaj senzor može da prepozna objekte sa niskom refleksijom na ogromnoj udaljenosti, što bi moglo da učini autonomnu vožnju drastično bezbednijom.

Dreame planira da proizvodnju Next 01 modela, uključujući Next 01X SUV varijantu i 01 Jet Edition, započne u Kini krajem 2026. godine, dok se prve isporuke očekuju 2027.