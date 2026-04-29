Mekane i brze zemičke za burgere: Napravite ih jednom i zaboravite na pekaru

Izvor Stvar ukusa
0

Naučite kako da napravite mekane zemičke za burgere kod kuće. Ovaj brzi recept će vas oduševiti i zaboravićete na kupovne varijante.

Recept za zemičke za burger Izvor: Shutterstock

Nema pravog roštilja bez dobre zemičke, one koja je spolja blago hrskava, a iznutra mekana i vazdušasta. Upravo takve možete napraviti kod kuće, i to brže nego što mislite.

Ovaj recept je idealan za Prvi maj, kada želite da impresionirate goste ne samo mesom, već i domaćim pecivom koje podiže svaki burger na viši nivo. Zaboravite kupovne varijante, kada jednom probate ove sveže, mirisne zemičke, više nema povratka.

Osnovne informacije

Kuhinja: internacionalna

Tip jela: pecivo

Porcije/Količina: 8 zemički

Vrijeme pripreme: 25 minuta

Vrijeme pečenja: 8–12 minuta

Ukupno vrijeme pripreme: oko 35–40 minuta

Težina: lako

Sastojci:

  • 14 g suvog kvasca
  • 240 ml mlake vode
  • 80 ml ulja
  • 1 kašika šećera
  • 1 jaje
  • 1 kašičica soli
  • 380–450 g brašna
  • susam

Priprema:

1. korak: Aktivacija kvasca

U većoj posudi pomješajte mlaku vodu i kvasac. Dodajte šećer i ulje, pa ostavite da odstoji oko 5 minuta dok se ne aktivira.

2. korak: Formiranje tijesta

U smjesu dodajte jaje, so i većinu brašna. Mešajte dok ne dobijete mekano tijesto. Ako je previše ljepljivo, dodajte još malo brašna postepeno. U galeriji ispod pogledajte koji tip brašna je najbolje da koristite.

3. korak: Mješenje

Tijesto mijesite 3–5 minuta dok ne postane glatko i elastično. Možete koristiti mikser sa nastavkom za tijesto ili mijesiti ručno.

4. korak: Oblikovanje zemički

Podelite tijesto na 8 jednakih dijelova i oblikujte loptice. Blago ih spljoštite dlanom i rasporedite na pleh obložen papirom za pečenje.

5. korak: Kratko odmaranje

Pokrijte zemičke i ostavite ih da odmore 10–20 minuta kako bi blago narasle. Premažite sa malo vode i pospite ih susamom.

Za još mekšu koru,

pokrijte ih krpom odmah nakon pečenja.

6. korak: Pečenje

Pecite u prethodno zagrijanoj rerni na 220 stepeni oko 8–12 minuta, dok ne dobiju zlatno-smeđu boju.

7. korak: Završni dodir

Po želji, još tople premažite otopljenim puterom za dodatnu mekoću i sjaj.

