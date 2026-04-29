Mekane i brze zemičke za burgere: Napravite ih jednom i zaboravite na pekaru

Naučite kako da napravite mekane zemičke za burgere kod kuće. Ovaj brzi recept će vas oduševiti i zaboravićete na kupovne varijante.
Nema pravog roštilja bez dobre zemičke, one koja je spolja blago hrskava, a iznutra mekana i vazdušasta. Upravo takve možete napraviti kod kuće, i to brže nego što mislite.
Ovaj recept je idealan za Prvi maj, kada želite da impresionirate goste ne samo mesom, već i domaćim pecivom koje podiže svaki burger na viši nivo. Zaboravite kupovne varijante, kada jednom probate ove sveže, mirisne zemičke, više nema povratka.
Osnovne informacije
Kuhinja: internacionalna
Tip jela: pecivo
Porcije/Količina: 8 zemički
Vrijeme pripreme: 25 minuta
Vrijeme pečenja: 8–12 minuta
Ukupno vrijeme pripreme: oko 35–40 minuta
Težina: lako
Sastojci:
- 14 g suvog kvasca
- 240 ml mlake vode
- 80 ml ulja
- 1 kašika šećera
- 1 jaje
- 1 kašičica soli
- 380–450 g brašna
- susam
Priprema:
1. korak: Aktivacija kvasca
U većoj posudi pomješajte mlaku vodu i kvasac. Dodajte šećer i ulje, pa ostavite da odstoji oko 5 minuta dok se ne aktivira.
2. korak: Formiranje tijesta
U smjesu dodajte jaje, so i većinu brašna. Mešajte dok ne dobijete mekano tijesto. Ako je previše ljepljivo, dodajte još malo brašna postepeno. U galeriji ispod pogledajte koji tip brašna je najbolje da koristite.
3. korak: Mješenje
Tijesto mijesite 3–5 minuta dok ne postane glatko i elastično. Možete koristiti mikser sa nastavkom za tijesto ili mijesiti ručno.
4. korak: Oblikovanje zemički
Podelite tijesto na 8 jednakih dijelova i oblikujte loptice. Blago ih spljoštite dlanom i rasporedite na pleh obložen papirom za pečenje.
5. korak: Kratko odmaranje
Pokrijte zemičke i ostavite ih da odmore 10–20 minuta kako bi blago narasle. Premažite sa malo vode i pospite ih susamom.
pokrijte ih krpom odmah nakon pečenja.
6. korak: Pečenje
Pecite u prethodno zagrijanoj rerni na 220 stepeni oko 8–12 minuta, dok ne dobiju zlatno-smeđu boju.
7. korak: Završni dodir
Po želji, još tople premažite otopljenim puterom za dodatnu mekoću i sjaj.