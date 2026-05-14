Test otkriva šta vaše omiljeno jelo govori o vama: Izuzetni umovi obično biraju jedno, da li ste među njima

Izaberite omiljeno jelo i ono će otkriti tajne vaše ličnosti. Izuzetni umovi obično biraju jedno.

Postoje razni testovi ličnosti koji mogu da otkriu istinu o osobinama kojih nismo potpuno svjesni. A ovaj test je idealan za ljubitelje hrane. Jelo koje želite otkriva skrivene elemente vaše ličnosti. Zanimljivo je da jedno od ovih jela biraju samo ljudi koji imaju visok IQ. Da li ste u toj grupi?

Pogledajte sliku i izaberite jelo koje želite da jedete. Naći ćete osam različitih jela - svaki od njih odražava specifične osobine ličnosti osobe koja ga bira. Stručnjaci se slažu da samo izuzetni umovi biraju jedno od ovih jela. To bi trebalo da bude vaš standardni izbor, ono što biste obično izabrali. Na primjer, ako je vjerovatnije da ćete u italijanskom restoranu izabrati picu nego tjesteninu, to je ono što bi trebalo da izaberete.

Inače, s naučnog stanovišta, psihološki test je metoda koja se koristi za mjerenje i procjenu različitih aspekata ljudskog ponašanja, sposobnosti, osobina ličnosti i mentalnog funkcionisanja.

Koje jelo ćete izabrati? Da li ste briljantan um?

Špageti

Špageti su sigurna opklada, pa ih obično biraju pojedinci koji izbjegavaju rizik. Žive po provjerenim izborima i ne vole da se sklone iz centra pažnje. Međutim, svakako nisu skromni. Kada je u pitanju izražavanje njihovog mišljenja, uvijek će to učiniti, ali prvo, moraju da budu sigurni da su u pravu. Takođe, neće dozvoliti nikome da ih maltretira - ako im se neko suprotstavi, neće samo krotko gledati - ostaće pri svom stavu.

Supa

Supa je izbor ljudi koji poštuju tradiciju i žive po prilično konzervativnim stavovima. Međutim, stagnacija nije za njih. Takvi ljudi ne vole dosadu i potreban im je život pun avanture i iznenađenja. Za njih jedan sastojak nije dovoljan. Vole da isprobavaju nove stvari i ne plaše se nepoznatog. Smjelo hodaju po zemlji, a ipak tačno znaju šta žele od života.

Engleski doručak

Takozvani engleski doručak karakteriše širok izbor sastojaka koji, na prvi pogled, možda neće odgovarati svima, ali su zaista ukusni kada se kombinuju. Njihov izbor, međutim, zahteva izvjesnu hrabrost i kreativnost. Zato se kaže da ovo jelo obično biraju izuzetni umovi. Nije pretjerano jednostavno, ali je svakako jedinstveno i odgovara ljudima koji vole da se istaknu.

Pica

Pica je izbor kreativnih ljudi koji cijene slobodu, ali još više dobrobit drugih. U životu vas uvijek vodi empatija. Osjetljivi ste i nikada nećete ići protiv ljudi do kojih vam je stalo. Zbog toga vam je mnogo teže da postignete uspjeh. Međutim, ako napravite akcioni plan i držite ga se, možete postići svoje ciljeve. Samo morate zapamtiti da ne odustajete pri prvoj teškoći.

Palačinke

Dajete prioritet jednostavnosti u životu, ali u njenom najkvalitetnijem obliku. Odnosi su vam najvažniji i na njima gradite svoju sreću. Savršeno dobro znate da karijera i novac nisu važni osim ako nemate nekoga sa kim ćete podeliti radost koja dolazi sa njima. Volite iznenađenja i prihvatate sve mogućnosti koje život nudi, ali pod svojim uslovima. Niste osoba koja se prilagođava drugima.

Burger s pomfritom

Ako vam je omiljeni obrok burger i pomfrit, sigurno ste neko ko cijeni slobodu i nezavisnost. Životu pristupate spontano i nevjerovatno ste kreativni. Uživate u intelektualnim aktivnostima, ali uvijek znate kako da ih uravnotežite. Posao nikada neće biti vaš glavni prioritet. Dobro znate da mora biti uravnotežen sa zadovoljstvom i opuštanjem. A osjećaj za avanturu vam je najvažniji.

Salata

Vi ste pedantna osoba kojoj je potrebno da sve u životu bude pedantno isplanirano. Spontanost nije tvoja jača strana. Teško ti je da se snađeš u haosu. Ali kada sve dovedeš u red, možeš postići mnogo više od drugih. Ti si nevjerovatno uporna osoba koja ne odustaje na prvi znak nevolje. I iako praviš male korake, uvek uspjevaš da postigneš svoj cilj.

Biftek sa pomfritom

Možete biti odlučni i tvrdoglavi. To je često vaš ključ uspeha, ali ponekad ove osobine i otežavaju život. Karijera i novac često zasjenuju ono što je zaista važno u životu. Međutim, kada shvatite svoje prioritete, držite ih se, bez obzira na sve. Uvijek znate šta je najbolje za vas i vaše voljene. Stajaćete uz njih kada je potrebno, jer je lojalnost vaše srednje ime.