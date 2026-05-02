Šta boja maske za mobilni govori o vama? Izbor otkriva da li ste jednostavni, strastveni ili optimistični

Šta boja maske ili futrole vašeg telefona govori o vama?

Izvor: Shutterstock

Svaki izbor koji napravite govori nešto vama i vašoj ličnosti. Tako je i sa izborom maske ili futrole za mobilni telefon, koji se dana smatra sastavnim dijelom svakog čovjeka. Vaša masak za telefonje predmet testa ličnosti koji je pred vama.

Danas su dostupne maske futrole za telefone za svačiji ukus. Od klasičnih dizajna do modela sa složenim šarama, neobičnim slikama i sloganima.

Kada kupujete futrolu, ne birate je slučajno. U tom trenutku, vodi vas vaša podsvijest. Evo šta boja futrole vašeg pametnog telefona može otkriti o vama.

Crna

Imate nepretenciozan ukus. Kao što je rekao Oskar Vajld, "najbolje vam je dovoljno“. Cijenite luksuz i eleganciju. U komunikaciji ste prilično rezervisani i misteriozni. To je ono što privlači druge.

Bijela

Za vas, originalnost leži u jednostavnosti. Cijenite minimalizam i red, ali ne do tačke pedantnosti. Volite klasiku, ali ste otvoreni i za zanimljiva moderna rješenja u uređenju enterijera i odjeće.

Srebrna i siva

Ovo je jedna od najzanimljivijih boja u paleti, naizgled neutralna, a opet laskava. Siva se prilagođava svakom izgledu i situaciji. Ovu boju futrole biraju pragmatičari koji cijene praktičnost i ne jure trendove. Na primjer, najnoviji iPhone definitivno nije ono što vas trenutno zanima. Cijenite jednostavnost i praktičnost u životu, ali ponekad uživate i u ekstravagantnim stvarima.

Zlatna

Nisi kopačica zlata, ali voliš da budeš u centru pažnje, što je ono što tražiš. Ljubitelji zlata cijene luksuz i sve što je u trendu. Ne plašiš se da se izraziš i eksperimentišeš sa stilom i imidžom. Međutim, zavisiš od mišljenja drugih, što može da ti se obije o glavu.

Izvor: Shutterstock

Plava

Tražite stabilnost i harmoniju u svojim ličnim i profesionalnim odnosima. Oni koji biraju plavu kao svoju boju su veoma mirni i nisu skloni sukobima. Prilično ste rezervisani u svojim emocijama, što vas čini teškim za definisanje. Ali to rešavanje takve ukrštenice čini još zanimljivijim za druge.

Zelena

Cijenite stabilnost u svim oblastima. Važno vam je da znate šta će se desiti sutra, a još bolje, sljedeće nedjelje. Ljubitelji zelene uvijek sve planiraju, čak i kako da naprave plan. Spontanost i improvizacija vas čak na neki način plaše.

Crvena

Boja energije i strasti. Entuzijastični ste, društveni i samouvereni, uživate u tome što ste u samom centru zbivanja. Ne plašite se da se potvrdite, bez obzira na to šta drugi kažu. U vezama, oni koji biraju crvenu su veoma strastveni.

Roze

Uobičajeno je vjerovanje da je Barbi ružičasta boja za one koji su detinjasti i zaglavljeni u djetinjstvu. U stvarnosti, ova nijansa govori o vašoj vedrini. Ružičasta je boja optimista koji vole da gledaju na život kroz ružičaste naočare. Istovremeno, održavaju vezu sa stvarnošću. Oni koji vole ružičastu su brižni, razumevajući i dobri prijatelji koji su uvek spremni da pomognu.

Žuta

Žuta futrola, poput modela sa svetlim slikama, otkriva kreativnu ličnost. Pozitivni ste, puni energije i kreativnosti. Vlasnik žute futrole je bukvalno sunčana osoba koja donosi radost onima oko sebe.

Izvor: Shutterstock

Ljubičasta

Ljubičasta, kao i žuta, povezuje se sa kreativnošću. Oni koji vole ovu boju takođe imaju kreativan pristup životu. Uvijek smišljate nove ideje i potrebno je da svoje projekte realizujete. Spolja možete djelovati ekscentrično i nekonvencionalno, ali to je dok vas ljudi bolje ne upoznaju. Neće shvatiti da ste realističan sanjar na koga se može osloniti.