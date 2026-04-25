Poznata glumica izbačena iz filma "Đavo nosi Pradu 2": Skandal ne jenjava nakon eksplicitnih scena

Čini se da javnost ne gleda blagonaklono na golotinju Sidni Svini i način na koji pristupa filmu.

Izvor: Youtube/Printscreen/20th Century Studios

Cameo uloga glumice Sidni Svini izbačena je iz dugo iščekivanog nastavka filma „Đavo nosi Pradu 2“. U nastavku, koji stiže 20 godina nakon originala iz 2006. godine, vraćaju se velike zvijezde: Meril Strip, En Hatavej, Emili Blant i Stenli Tuči.

Originalni film zasnovan je na romanu iz 2003. godine koji je napisala Loren Vajsberger, inspirisan njenim iskustvom asistenta urednice časopisa Vogue Ane Vintur, za koju se vjeruje da je bila inspiracija za lik Mirande Pristli.

Zašto je izbačena scena Sidni Svini?

Izvor blizak produkciji za Entertainment Weekly otkrio je da je odluka o uklanjanju scene bila "kreativna odluka". Njena kratka cameo uloga trebalo je da se pojavi na samom početku filma, ali je scena kasnije ocijenjena kao neusklađena sa ostatkom priče.

U toj trominutnoj sceni Sidni Svini je tumačila poznatu klijentkinju koju opslužuje Emili Čarlton (Emili Blant), a trebalo je da posluži kao uvod u njen lik.

Scenaristkinja Alin Broš Mekena u razgovoru za ScreenRant nije željela direktno da potvrdi izbacivanje scene, ali je na pitanje novinara jasno odgovorila:

"Pa, gledali ste film. Nema je u njemu."

Na konstataciju da se ne pojavljuje u finalnoj verziji, dodala je kratko: "Tako je.“

Sidni Svini i Disney se za sada nisu oglašavali povodom ovih navoda, ali izvori iz produkcije tvrde da je scena definitivno uklonjena iz konačne verzije filma.

Sidni gola u "Euforiji"

Ovo nije jedina tema koja je posljednjih nedjelja stavila Sidni Svini u fokus javnosti. Njena uloga u trećoj, navodno i posljednjoj sezoni HBO serije „Euforija“ izazvala je brojne reakcije.

Radnja nove sezone odvija se pet godina nakon mature likova, a njen lik Kasie Hauard počinje da zarađuje objavljivanjem sadržaja na platformi OnlyFans.

Kontroverze se ne odnose na sam izvor zarade, već na tip sadržaja koji njen lik objavljuje.

I pored medijskih rasprava, Sidni Svini nastavlja da niže projekte. Trenutno se priprema za nastavak bioskopskog hita "Sluškinja" (The Housemaid), pod nazivom "The Housemaid’s Secret", koji predstavlja jedan od njenih najvećih filmskih uspjeha do sada.

Pogledajte trejler za film "Đavo nosi Pradu 2":

The Devil Wears Prada 2 Izvor: YouTube

Film "Đavo nosi Pradu 2" u bioskope stiže 1. maja i već sada izaziva ogromno interesovanje publike širom svijeta.

