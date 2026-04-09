Objavljen trejler za "Đavo nosi Pradu 2": Otkriveni zapleti nastavka kultnog filma, a tu je i Lejdi Gaga

Poznati film će dobiti svoj nastavak, a u trejleru su prikazane interesantne scene.

Izvor: Youtube printscreen/IGN

Objavljen je finalni trejler za film "Đavo nosi Pradu 2", koji donosi i pjesmu "Runway" u izvođenju Lejdi Gage, koja će se pojaviti u filmu, kao i Doči. Pogledajte ga iznad i ispod.

Snimak takođe nagovještava neke dijelove radnje nastavka filma iz 2006. godine, u kojem su igrale Meril Strip i En Hatavej. Na početku, Endi Saks šeta zajedno sa novim likom koji tumači Simon Ešli, a koji djeluje kao nova asistentkinja Mirande Prisli u modnom magazinu "Runway".

"Imala sam nekada tvoj posao", kaže Endi liku koji tumači Simon Ešli. "Išla sam na Nedjelju mode u Parizu, nosila sam gomilu komada iz Šanel kolekcije te godine."

Lik Simon Ešli ostaje šokiran kada čuje da Endi nije zadržala nijedan od tih Šanel komada, nakon što je otprati do njenog novog kancelarijskog prostora, gdje Endi preuzima funkciju nove urednice rubrike u magazinu koji nosi isti naziv kao pjesma Lejdi Gage i Doči.

"Izgleda da je Endi dovedena kako bi "pomogla da se izborimo sa trenutnim skandalom", kako kaže Miranda Prisli, dok negativni naslovi u medijima obaraju vrijednost akcija magazina i donose dodatnu lošu reputaciju i Prisli i "Runway"-u. "Napraviću nešto od ovog posla“, poručuje Endi jedne večeri na večeri, dok joj Rejčel Blum predlaže da napiše knjigu "definitivno razotkrivanje Mirande Prisli".

The Devil Wears Prada 2 Izvor: YouTube

Još uvijek nema Keneta Brane kao muža Mirande Prisli, ali Stenli Tuči kao Najdžel prikuplja odjevne kombinacije za Endi, samo ne terakota dvodijelni komplet, jer je, kako kaže, previše blijeda. U međuvremenu, Emili Blant kao Emili ima novu mantru: "Neka mostovi koje spaljujem osvijetle moj put."

Emili takođe posmatra izdaleka kako Miranda iz luksuznog srebrnog automobila govori Endi da ide vozom — zapravo metroom. Među novim imenima u glumačkoj postavi su i Lusi Lu, Džastin Tero, Bi-Džej Novak, Polin Šalame, Patrik Bremol i Lejdi Gaga.

Objavljeni su i karakterni posteri sa originalnom, fantastičnom četvorkom, En Hatavej, Stenli Tuči, Meril Strip i Emili Blant, u njihovom glamuroznom izdanju.

