Greška u filmu "Đavo nosi Pradu 2": Tek objavljen trejler, Internet se već usijao zbog žene u kolima (Video)

Ekipa filma sa Meril Strip i En Hetavej nije primijetila ovaj detalj - korisnici društvenih mreža itekako jesu

Oštrooki fan primijetio je zabavnu grešku u montaži nakon što je u utorak objavljen finalni trejler za "Đavo nosi Pradu 2".

U jednom kadru, dok Endi Saks, koju igra En Hatavej prelazi ulicu u Njujorku, obučena u tamnosivi kostim, crne čizme i velike sunčane naočare - može se vidjeti prolaznica u taksiju kako snima scenu telefonom.

"Ova djevojka koja drži telefon skroz van prozora u trejleru me uništava", napisao je jedan korisnik na društvenoj mreži X, uz snimak tog trenutka.

People just noticed this moment in The Devil Wears Prada 2 trailer…

Here’s what it looked like filming in NYC

They were shooting her crossing the street with real traffic… and you can spot someone in a cab filming it on their phonepic.twitter.com/rONEs4cJb3 — New York Mickey (@MickmickNYC)April 10, 2026

Pratioci su brzo preplavili odjeljak za komentare kako bi podijelili svoje mišljenje o ovoj smiješnoj grešci.

"Jer to je Endi Saks. Milion devojaka bi ubilo za taj posao!" našalio se jedan fan, dok je drugi dodao: "Ljudi će reći da je to prvi put da je u Njujorku kao turista".

Publika će moći da vidi ovu sitnu grešku na velikom platnu vrlo brzo, jer dugo očekivani nastavak stiže u bioskope početkom narednog mjeseca.

Novi projekat dolazi 20 godina nakon što je originalni film "Đavo nosi Pradu" iz 2006. godine brzo postao kultni klasik.

Pogledajte trejler filma: