"Ovo je kao da Gandalfa mijenjate tiktokerom": Glumac iz "50 Nijansi" igra Aragorna, fanovi odlijepili na mrežama

Piter Džekson je najavio snimanje novog filma, prednastavka priče koji otkriva porijeklo Aragorna i njegov pohod na Goluma

Trilogija "Gospodara prstenova" i "Hobit" ima vjernu armiju fanova. Na vijest da će Endi Serkis, glumac koji je igrao Smigola, režirati "Gospodar prstenova: Lov na Goluma" koji u bioskope stiže 2027. godine, oduševila je sve obožavatelje, a potom su počela da se otkrivaju imena glumaca.

Aragorna, kojeg je maestralno igrao Vigo Mortensen, igraće Džejmi Dornan, glumac najpoznatiji po serijalu "50 Nijansi sive". Iako je igrao u hit seriji "Fall" i "Atropoidu" sa Kilijanom Marfijem, fanovi Tolkinovih knjiga priznaju "da nijedan glumac neće moći da uradi ono što je Vigo", ponajviše onaj kojeg pamte po golišavim scenama.

Pojedini su bili brutalni u svojim komentarima, pa su pisali "Ovo je kao da Gandalfa zamijenite tiktorkerom" i "ne izgleda kao kralj, nego kraljev rođak koji čuva konje" dok su drugi izrazili "nadu da će uspjeti", pošto je Aragorn "legenda".

Vorner Bros je objavio glumačku postavu tokom svoje prezentacije na CinemaCon u Las Vegasu.

Vraćaju se i neki ključni glumci iz prethodnih filmova, uključujući Ilajdžu Vuda kao Froda Beginsa, Ijan Mekelen je ponovo Gandalf, kao i Li Pejs, vilenjački kralj Tranduil iz trilogije "Hobit".

Pored Džejmija Dornana, ekipi se pridružuju i velika imena poput Kejt Vinslet, koja će igrati hobita Marigol i Leo Vudal iz "Belog lotosa" u ulozi Halvarda.

Novi film je prednastavak originalne serije, smješten između događaja iz "Hobita i Družine prstena" i pratiće Aragornovu potragu za hvatanjem Goluma.

Režiser Piter Džekson je producent filma.