Obožavatelji koji ne žele propustiti filmski događaj godine spremni su izdvojiti i stotine dolara.
Ulaznice za dugo očekivani treći nastavak filmskog serijala "Dune" u IMAX formatu već se preprodaju po nevjerovatnim cijenama koje dostižu i do 1000 dolara (oko 920 evra).
Iako je do zvanične premijere ostalo još osam mjeseci, Warner Bros. već je pokrenuo snažnu marketinšku kampanju, a ogromna potražnja i ograničen broj karata doveli su do naglog skoka cojena, čime se dodatno potvrđuje da je ovaj film jedan od najiščekivanijih ove godine.
Premijera Dine 3 izazvala opšti kolaps: Karte za događaj godine koštaju skoro 1.000 evra
Interesovanje za ulaznice eksplodiralo je 6. aprila, kada je Warner Bros. iznenada pustio u prodaju karte za projekcije u 70mm IMAX formatu. Problem je u tome što samo 18 bioskopa u Sjedinjenim Američkim Državama nudi ovakav vid projekcije, zbog čega je potražnja višestruko nadmašila ponudu.
Pogledajte u nastavku tizer trejlera za Dinu 3:
Preprodavci su brzo reagovali i iskoristili situaciju, pa se na platformama poput eBaya karte već nude po cojenama koje idu i do 999,99 dolara (oko 920 evra).
Fanovi spremni da plate i stotine dolara
Obožavaoci koji ne žele da propuste jedan od najvećih filmskih događaja godine spremni su da izdvoje ozbiljan novac. Čak su i ulaznice u rasponu od 100 do 500 dolara (oko 90 do 460 evra) već rasprodate, što dovoljno govori o popularnosti ovog projekta.