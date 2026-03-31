"Borba za opstanak": Osnovci iz Novog Grada snimili film o problemu Trgovske gore

U Osnovnoj školi "Sveti Sava" u Novom Gradu danas je prikazan film "Borba za opstanak" koji se bavi problemom Trgovske gore, lokacije na kojoj Hrvatska planira da skladišti radioaktivni otpad, a čiji je autor učenik devetog razreda Gavrilo Trivanović.
Trivanović je rekao da je film urađen povodom obilježavanja Svjetskog dana voda, 22. marta.
"S nastavnicom biologije Tijanom Blagojević osmislili smo ovaj film kako bi podstakli i druge učenike da razmišljaju o ovoj temi. Treba da ozbiljno razmišljamo koliko je ova ideja opasna i da se izborimo da se ne realizuje", rekao je on.
Nastavnica Tijana Blagojević kaže da se ideja pojavila na času o zaštiti životne sredine.
"Učenici su pokazali veliko interesovanje za rijeku Unu i koliko je važno da ostane čista. Posebno smo se osvrnuli na opasnost od radioaktivnog otpada", rekla je ona.
Predsjednik Udruženja "Grin tim " Mario Crnković kaže da je ovaj film primjer da se mlade generacije odgovorno odnose prema životnoj sredini.
"Nadam se da će ovaj film biti pogledan i na drugim mjestima, van škole jer to zaslužuje uloženi trud i ozbiljan način na koji je tema obrađena", rekao je Crnković.
On je izrazio nadu da će ovi mladi ljudi nastavaviti da obrađuju i druge ekološke teme.Izvor: SRNA/Zora Savić
"Pričanje istine o Trgovskoj gori najbolji je način da se odbranimo od tog zla koje nam se sprema. Vjerujem da možemo i moramo da se odbranimo. Kad vidimo koliko su mladi osviješteni, onda imamo dodatni motiv da se borimo protiv ideje Hrvatske da na neadekvatnoj lokaciji smješta radioaktivne i druge opasne otpade", rekao je Crnković.
U osamnaestominutnom filmu u prvom dijelu govori se o rijeci Uni, njenoj ljepoti, bogatsvu biljnog i životinjskoj svijeta.
U drugom dijelu obrađene su informacije o problemu Trgovske gore, lokacije koju je Hrvatska odabrala za skladište radioaktivnog otpada, a koja je od centra Novog Grada udaljena vazdušnom linijom dva kilometra, od izvorišta vode kilometar.
Osim toga, dat je i hronološki prikaz aktivnosti koje su vođe u Republici Srpskoj i BiH radi sprečavanja izgradnje skladišta radioaktivnog otpada kao aktivnosti koje provodi Hrvatska.
Učenici i nastvanici Osnovne škole "Sveti Sava" aktivni su od 2016. godine u iskazivanju protivljenja da se uz najljepšu rijeku Unu smješta opasni otpad.
Hrvatska planira da radioaktivni otpad iz Nuklearne elektrane "Krško", kao i postojeći institucionalni otpad, skladišti na lokaciji Trgovska gora u opštini Dvor, uz samu granicu sa BiH.
