"Borba za opstanak": Osnovci iz Novog Grada snimili film o problemu Trgovske gore

U Osnovnoj školi "Sveti Sava" u Novom Gradu danas je prikazan film "Borba za opstanak" koji se bavi problemom Trgovske gore, lokacije na kojoj Hrvatska planira da skladišti radioaktivni otpad, a čiji je autor učenik devetog razreda Gavrilo Trivanović.

Izvor: SRNA/Zora Savić

Trivanović je rekao da je film urađen povodom obilježavanja Svjetskog dana voda, 22. marta.

"S nastavnicom biologije Tijanom Blagojević osmislili smo ovaj film kako bi podstakli i druge učenike da razmišljaju o ovoj temi. Treba da ozbiljno razmišljamo koliko je ova ideja opasna i da se izborimo da se ne realizuje", rekao je on.

Nastavnica Tijana Blagojević kaže da se ideja pojavila na času o zaštiti životne sredine.

"Učenici su pokazali veliko interesovanje za rijeku Unu i koliko je važno da ostane čista. Posebno smo se osvrnuli na opasnost od radioaktivnog otpada", rekla je ona.

Predsjednik Udruženja "Grin tim " Mario Crnković kaže da je ovaj film primjer da se mlade generacije odgovorno odnose prema životnoj sredini.

"Nadam se da će ovaj film biti pogledan i na drugim mjestima, van škole jer to zaslužuje uloženi trud i ozbiljan način na koji je tema obrađena", rekao je Crnković.

On je izrazio nadu da će ovi mladi ljudi nastavaviti da obrađuju i druge ekološke teme.

"Pričanje istine o Trgovskoj gori najbolji je način da se odbranimo od tog zla koje nam se sprema. Vjerujem da možemo i moramo da se odbranimo. Kad vidimo koliko su mladi osviješteni, onda imamo dodatni motiv da se borimo protiv ideje Hrvatske da na neadekvatnoj lokaciji smješta radioaktivne i druge opasne otpade", rekao je Crnković.

U osamnaestominutnom filmu u prvom dijelu govori se o rijeci Uni, njenoj ljepoti, bogatsvu biljnog i životinjskoj svijeta.

U drugom dijelu obrađene su informacije o problemu Trgovske gore, lokacije koju je Hrvatska odabrala za skladište radioaktivnog otpada, a koja je od centra Novog Grada udaljena vazdušnom linijom dva kilometra, od izvorišta vode kilometar.

Osim toga, dat je i hronološki prikaz aktivnosti koje su vođe u Republici Srpskoj i BiH radi sprečavanja izgradnje skladišta radioaktivnog otpada kao aktivnosti koje provodi Hrvatska.

Učenici i nastvanici Osnovne škole "Sveti Sava" aktivni su od 2016. godine u iskazivanju protivljenja da se uz najljepšu rijeku Unu smješta opasni otpad.

Hrvatska planira da radioaktivni otpad iz Nuklearne elektrane "Krško", kao i postojeći institucionalni otpad, skladišti na lokaciji Trgovska gora u opštini Dvor, uz samu granicu sa BiH.

