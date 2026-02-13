logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Ministar Vipotnik o Trgovskoj gori: "Na dobrom smo putu da spriječimo Hrvatsku, suočavanje u maju ključno"

Ministar Vipotnik o Trgovskoj gori: "Na dobrom smo putu da spriječimo Hrvatsku, suočavanje u maju ključno"

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
0

U maju suočavanje s Hrvatskom zbog nuklearnog otpada na Trgovskoj gori, potvrdio je Vipotnik, koji najavljuje i prvi zakon o klimi u RS.

Bojan Vipotnik Izvor: Vlada RS

Ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Bojan Vipotnik izjavio je Srni da su Republika Srpska i BiH na dobrom putu da spriječe Hrvatsku u namjeri da odlaže nuklearni otpad na Trgovskoj gori, ističući da je za maj u Ženevi zakazano sučeljavanje strana pred ESPO konvencijom.

"Mi smo završili terenska istraživanja na strani Republike Srpske i Federacije BiH, u fazi su laboratorijskih analiza i na taj način ćemo završiti segment naše argumentacije, dok pravni tim priprema pravnu argumentaciju", rekao je u podkastu Srne Vipotnik.

On je naveo da je ESPO konvencija, na osnovu predstavki resornog ministarstva, otvorila slučaj Trgovske gore i bez dostavljene studije uticaja na životnu sredinu.

"Uvidjeli su da tu nešto nije u redu, pozvali su Hravatsku da obrazloži naše navode, od nas tražili dodatno obrazloženje i rezultat toga je da su nam zakazali za maj sučeljavanje sa Hrvatskom u Ženevi", istakao je Vipotnik.

Govoreći o zagađenju vazduha, on je ukazao da su lokalne zajednice dužne da preduzimaju mjere s ciljem smanjenja zagađenosti, navodeći da u Banjaluci postoji oko 10.000 individualnih ložišta, kao i da je inspekcijom utvrđeno da pojedini distributeri prodaju energente lošeg kvaliteta.

Vipotnik je najavio i da bi u ovoj godini trebalo da bude donesen zakon o klimi, naglasivši da je riječ o prvom takvom propisu u zakonodavstvu Republike Srpske.

"To je prvi put u zakonodavstvu Republike Srpske da se donosi ovakav zakon zbog ozbiljnosti same problematike koju tretira", rekao je Vipotnik.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Trgovska gora Bojan Vipotnik nuklearni otpad

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ