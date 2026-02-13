Ministar Vipotnik o Trgovskoj gori: "Na dobrom smo putu da spriječimo Hrvatsku, suočavanje u maju ključno"

U maju suočavanje s Hrvatskom zbog nuklearnog otpada na Trgovskoj gori, potvrdio je Vipotnik, koji najavljuje i prvi zakon o klimi u RS.

Izvor: Vlada RS

Ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Bojan Vipotnik izjavio je Srni da su Republika Srpska i BiH na dobrom putu da spriječe Hrvatsku u namjeri da odlaže nuklearni otpad na Trgovskoj gori, ističući da je za maj u Ženevi zakazano sučeljavanje strana pred ESPO konvencijom.

"Mi smo završili terenska istraživanja na strani Republike Srpske i Federacije BiH, u fazi su laboratorijskih analiza i na taj način ćemo završiti segment naše argumentacije, dok pravni tim priprema pravnu argumentaciju", rekao je u podkastu Srne Vipotnik.

On je naveo da je ESPO konvencija, na osnovu predstavki resornog ministarstva, otvorila slučaj Trgovske gore i bez dostavljene studije uticaja na životnu sredinu.

"Uvidjeli su da tu nešto nije u redu, pozvali su Hravatsku da obrazloži naše navode, od nas tražili dodatno obrazloženje i rezultat toga je da su nam zakazali za maj sučeljavanje sa Hrvatskom u Ženevi", istakao je Vipotnik.

Govoreći o zagađenju vazduha, on je ukazao da su lokalne zajednice dužne da preduzimaju mjere s ciljem smanjenja zagađenosti, navodeći da u Banjaluci postoji oko 10.000 individualnih ložišta, kao i da je inspekcijom utvrđeno da pojedini distributeri prodaju energente lošeg kvaliteta.

Vipotnik je najavio i da bi u ovoj godini trebalo da bude donesen zakon o klimi, naglasivši da je riječ o prvom takvom propisu u zakonodavstvu Republike Srpske.

"To je prvi put u zakonodavstvu Republike Srpske da se donosi ovakav zakon zbog ozbiljnosti same problematike koju tretira", rekao je Vipotnik.