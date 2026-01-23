logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Evropska komisija o Trgovskoj gori: Obavezna prekogranična procjena uticaja na životnu sredinu

Evropska komisija o Trgovskoj gori: Obavezna prekogranična procjena uticaja na životnu sredinu

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.ba
0

Države članice EU obavezne su da provedu prekograničnu procjenu uticaja na životnu sredinu u skladu s važećim međunarodnim konvencijama, poručili su iz Evropske komisije, povodom izgradnje odlagališta radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori, uz granicu sa BiH.

Izgradnja odlagališta na Trgovskoj gori pod lupom Izvor: Dušan Volaš, mondo.ba

Reakcija dolazi nakon što je Hrvatski sabor 15. decembra usvojio Zakon o izgradnji centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada u Čerkezovcu, gdje je planirano skladištenje dijela otpada iz Nuklearne elektrane Krško, kao i institucionalnog otpada iz Hrvatske.

Zvaničnik Evropske komisije, koji je govorio za Radio Slobodna Evropa pod uslovom anonimnosti, naveo je da države članice moraju osigurati efikasno učešće javnosti u donošenju odluka, uz poštivanje konvencija iz Arhusa i Espoa, te visokih standarda sigurnosti i transparentnosti. Komisija, kako je istakao, nema ulogu u direktnom odobravanju ovakvih projekata.

Bosna i Hercegovina protivi se izgradnji centra, upozoravajući da bi odlagalište moglo ugroziti oko 250.000 stanovnika uz rijeku Unu. Ekološke organizacije tvrde da je Hrvatska prekršila međunarodne obaveze u pogledu zaštite životne sredine.

Hrvatska, koja zajedno sa Slovenijom upravlja Nuklearnom elektranom Krško, ima obavezu da dio radioaktivnog otpada preuzme do 2028. godine, dok vlasti u Zagrebu insistiraju da je projekat bezbjedan i zasnovan na stručnim procjenama.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Trgovska gora nuklearni otpad

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ