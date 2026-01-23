Evropska komisija o Trgovskoj gori: Obavezna prekogranična procjena uticaja na životnu sredinu

Države članice EU obavezne su da provedu prekograničnu procjenu uticaja na životnu sredinu u skladu s važećim međunarodnim konvencijama, poručili su iz Evropske komisije, povodom izgradnje odlagališta radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori, uz granicu sa BiH.

Izvor: Dušan Volaš, mondo.ba

Reakcija dolazi nakon što je Hrvatski sabor 15. decembra usvojio Zakon o izgradnji centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada u Čerkezovcu, gdje je planirano skladištenje dijela otpada iz Nuklearne elektrane Krško, kao i institucionalnog otpada iz Hrvatske.

Zvaničnik Evropske komisije, koji je govorio za Radio Slobodna Evropa pod uslovom anonimnosti, naveo je da države članice moraju osigurati efikasno učešće javnosti u donošenju odluka, uz poštivanje konvencija iz Arhusa i Espoa, te visokih standarda sigurnosti i transparentnosti. Komisija, kako je istakao, nema ulogu u direktnom odobravanju ovakvih projekata.

Bosna i Hercegovina protivi se izgradnji centra, upozoravajući da bi odlagalište moglo ugroziti oko 250.000 stanovnika uz rijeku Unu. Ekološke organizacije tvrde da je Hrvatska prekršila međunarodne obaveze u pogledu zaštite životne sredine.

Hrvatska, koja zajedno sa Slovenijom upravlja Nuklearnom elektranom Krško, ima obavezu da dio radioaktivnog otpada preuzme do 2028. godine, dok vlasti u Zagrebu insistiraju da je projekat bezbjedan i zasnovan na stručnim procjenama.