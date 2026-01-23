Evropska komisija o Trgovskoj gori: Obavezna prekogranična procjena uticaja na životnu sredinu

Države članice EU obavezne su da provedu prekograničnu procjenu uticaja na životnu sredinu u skladu s važećim međunarodnim konvencijama, poručili su iz Evropske komisije, povodom izgradnje odlagališta radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori, uz granicu sa BiH.
Reakcija dolazi nakon što je Hrvatski sabor 15. decembra usvojio Zakon o izgradnji centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada u Čerkezovcu, gdje je planirano skladištenje dijela otpada iz Nuklearne elektrane Krško, kao i institucionalnog otpada iz Hrvatske.
Zvaničnik Evropske komisije, koji je govorio za Radio Slobodna Evropa pod uslovom anonimnosti, naveo je da države članice moraju osigurati efikasno učešće javnosti u donošenju odluka, uz poštivanje konvencija iz Arhusa i Espoa, te visokih standarda sigurnosti i transparentnosti. Komisija, kako je istakao, nema ulogu u direktnom odobravanju ovakvih projekata.
Bosna i Hercegovina protivi se izgradnji centra, upozoravajući da bi odlagalište moglo ugroziti oko 250.000 stanovnika uz rijeku Unu. Ekološke organizacije tvrde da je Hrvatska prekršila međunarodne obaveze u pogledu zaštite životne sredine.
Hrvatska, koja zajedno sa Slovenijom upravlja Nuklearnom elektranom Krško, ima obavezu da dio radioaktivnog otpada preuzme do 2028. godine, dok vlasti u Zagrebu insistiraju da je projekat bezbjedan i zasnovan na stručnim procjenama.