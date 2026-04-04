5 no-brainer Netflix i HBO Max filmova: Od akcija do komedija - savršeni naslovi kad vam treba da je mozak na "off"

5 no-brainer Netflix i HBO Max filmova: Od akcija do komedija - savršeni naslovi kad vam treba da je mozak na "off"

Autor Dragana Božić
Ukoliko tražite nešto zabavno, a da vam ne opterećuje mozak, ovi prijedlozi su dušu dali za vikend "bindž".

Najbolji filmovi na Netflixu i HBO Izvor: printscreen/youtube/Universal Pictures/Netflix/Zero Media

Vikend je pred nama, a to znači samo jedno - vrijeme za bindž bez previše razmišljanja i opterećivanja mozga! Ako ste u potrazi za nečim laganim, zabavnim, a opet dovoljno dinamičnim da vam drži pažnju, ovih pet filmova su idealan izbor za "mozak na off", uz kokice i opuštanje.

1. Red Notice (Netflix)

Izvor: Netflix

Akciona komedija sa jakim tempom i puno humora. FBI agent udružuje se sa jednim od najtraženijih lopova umetnina kako bi uhvatili još opasniju prevarantkinju, ali ništa nije onako kako izgleda.

  • Zašto je dobar izbor: Brz tempo, puno obrta i hemija između glavnih glumaca nosi cijeli film.

2. The Gray Man (Netflix)

Izvor: YouTube

Čista akcija sa brzim ritmom i spektaklom. Tajni CIA operativac otkriva mračnu istinu o agenciji i postaje meta nemilosrdnog ubice koji ga juri širom svijeta.

  • Zašto je dobar izbor: Spektakularne akcione scene, jurnjave i konstantna tenzija – nema praznog hoda.

3. Game Night (HBO Max / Max)

Izvor: YouTube

Jedna od najboljih modernih komedija. Bračni par i njihovi prijatelji organizuju veče društvenih igara koje iznenada prerasta u stvarnu "otmicu" ili bar tako djeluje.

Zašto je dobar izbor: Pametan humor, nepredvidive situacije i jedna od rijetkih komedija koja zaista uspijeva da bude smiješna.

4. Murder Mystery (Netflix)

Izvor: YouTube

Klasika za opuštanje - Adam Sendler i Dženifer Aniston u laganoj detektivskoj komediji glume bračni par iz Amerike koji odlazi na put po Evropi i slučajno se nađe usred ubistva milijardera. Postaju glavni osumnjičeni i pokušavaju da dokažu nevinost.

  • Zašto je dobar izbor: Lagan humor, egzotične lokacije i opuštena atmosfera bez komplikacija.

5. Ticket to Paradise (HBO Max / Max)

Izvor: YouTube

Razvedeni roditelji (Džordž Kluni i Džulija Roberts) odlaze na Bali kako bi spriječili kćerku da se iznenadno uda, ali usput ponovo otkrivaju svoj odnos i emocije kroz niz urnebesnih situacija. 

Zašto je dobar izbor: Šarmantna hemija glavnog para, prelijepe lokacije i klasičan rom-com osjećaj.

