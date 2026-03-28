Stefan Kapičić će igrati s Kijanuom Rivsom u novom naučno-fantastičnom filmu

Nakon deset godina, Stefan Kapičić se pridružuje Kijanuu Rivsu u novom projektu koji se snima u Dominikanskoj Republici, a detalji su još uvijek tajna.

Deset godina nakon prve saradnje u "Deadpool-u", filmu koji je redefinisao žanr filmova o superjunacima, reditelj Tim Miler ponovo je angažovao srpskog glumca Stefana Kapičića. Kapičić se pridružuje glumačkoj postavi novog, zasad neimenovanog naučno-fantastičnog akcionog filma u kom glavnu ulogu tumači Kijanu Rivs, potvrdio je The Hollywood Reporter.

Misteriozni projekat u Dominikanskoj Republici

Iako se detalji radnje drže u tajnosti, poznato je da se film studija Warner Bros. trenuno snima u Dominikanskoj Republici. Scenario Ijana Šora navodno sadrži elemente filma "Na rubu vremena" s Tomom Kruzom i napetog trilera "Opasnost iz dubine" s Blejk Lajvli. Nije otkriveno koji lik će tumačiti Kapičić, ali se nagađa da bi mogao da glumi negativca koji se suprotstavlja Rivsovom liku.

Od Kolosusa do saradnje s Rivsom

Kapičić je svjetsku slavu stekao ulogom mutanta Kolosusa u "Deadpool-u", a istu ulogu je ponovio u "Deadpool-u 2" i u "Deadpool & Wolverine". S Milerom je već sarađivao i na jednoj epizodi Netflixove naučno-fantastične serije "Love, Death & Robots".

Među ostalim zapaženim ulogama ističu se one u seriji "Better Call Saul", gdje je glumio jednog od graditelja fabrike metamfetamina poznate iz serije "Breaking Bad", kao i u horor filmu o Drakuli "The Last Voyage of the Demeter".

Premijera zakazana za ljeto 2027.

Milerov film, koji još nema zvanični naslov, u bioskope bi trebalo da stigne 13. avgusta 2027. godine. Uz Rivsa i Kapičića, u filmu glume i Kali Kuk, Stiven Vodington, Nikolas Duverne, Ejbraham Popula, Anastasija Sofonav i Bobi Holand Hanton.

Producenti su Metju Von, Aron Rajder, Endru Sut i Džon Zaozirni, dok je Skot Lampkin izvršni producent. Kapičića zastupaju CESD, Crimson Media i BMZ Law.