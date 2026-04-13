Zaboravljeni film sa Brusom Vilisom najgledaniji na Netfliksu: Evo zašto je ovaj kultni triler toliko poseban

Filmovi sa Brusom Vilisom imaju jaku bazu fanova. Gledaoci se vraćaju starim akcionim trilerima koji imaju jednostavniju, direktniju priču u odnosu na moderne produkcije, pa ne čudi što je "Smtronosna razdaljina" (Striking Distance), film iz 1993. trenutno najgledaniji na Netfliksu, prema sajtu Flixpatrol.

U pitanju je klasičan akcioni triler sa jasnom radnjom (policajac, serijski ubica, osveta), što ga čini idealnim za široku publiku koja traži nešto brzo i zanimljivo za gledanje.

Film "Striking Distance" iz 1993. godine predstavlja zanimljiv spoj akcije, trilera i kriminalističke drame, u kojem dominira mračna atmosfera i napeta priča o ličnoj osveti i moralnim dilemama.

O čemu se radi?

U središtu radnje nalazi se policajac Tom Hardi, koga tumači Brus Vilis. Hardi, nekada deo elitne jedinice za ubistva u Pitsburgu, napušta taj odsijek nakon tragedije u porodici i prelazi u patrolnu službu. Kada serijski ubica počne da hara gradom ostavljajući tragove koji podsjećaju na stare slučajeve, Hardi sumnja da je u pitanju neko iz policije i odlučuje da se vrati u centar istrage kako bi otkrio istinu. Uz pomoć detektivke Džo Kristman (Sara Džesika Parker), on se suočava sa korupcijom unutar sopstvenih redova i smrtonosnim protivnikom dok pokušava da spasi grad i razotkrije ubicu koji preti da pokori Pitsburg.

U pokušaju da otkrije identitet ubice, Hardi se upušta u opasnu igru u kojoj granica između pravde i osvete postaje sve tanja. U filmu igraju i Denis Farina i Tom Sizmor.

Nakon podijeljenih kritika stekao kultni status

Režiju filma potpisuje Raudi Herington, a film se izdvaja po autentičnom prikazu urbanog okruženja, jer je sniman na stvarnim lokacijama u Pitsburgu, što doprinosi realističnosti i atmosferi filma. Poseban akcenat stavljen je na rječne scene i potjere, koje filmu daju prepoznatljiv vizuelni identitet.

Iako film nije naišao na jednoglasno oduševljenje kritike po izlasku, tokom godina je stekao status kultnog ostvarenja među ljubiteljima akcionih trilera iz devedesetih. Razlog tome leži u kombinaciji harizmatične glavne uloge, napete priče i prepoznatljivog stila karakterističnog za taj period.

Za ljubitelje filmova u kojima se prepliću akcija, misterija i psihološka drama, "Striking Distance" ostaje zanimljiv izbor i danas – kao podsjetnik na eru kada su akcioni junaci bili grublji, a priče ličnije i mračnije, piše "Direktno".