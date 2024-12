Riješena dilema filma "Umri muški" koja traje već 36 godina: Debatu na mrežama jednom rečenicom "riješio" režiser

Sve ove godine, gledaoce muči ovo pitanje - da je li to zaista film s božićnom tematikom?

Izvor: Movieclips Trailers

Već 36 godina ljubitelje akcionog trilera "Umri muški" s Busom Vilisom u glavnoj ulozi muči jedno pitanje, a dilemu je konačno razriješio režiser.

Kultni film iz 1988. godine u kojem se pojavljuje Vilis kao legendarni detektiv Džon Meklejn, često se navodi kao jedan od najboljih božićnih filmova svih vremena.

trejler za film Umri muški Izvor: Youtube / 20th Century Studios

Sve ove godine, mnogi gledaoci se pitaju - da je li to zaista film s božićnom tematikom? Čak postoji onlajn debata s tim pitanjem, a jedan od onih koji je siguran da je božićni film, napisao je:

"Pošto sam ga ponovo odgledao prošlog vikenda, mogu da garantujem da je 'Umri muški' isto toliko božićni film kao 'Sam u kući' (1990), 'Kako je Grinč ukrao Božić' (1966) ili čak 'To je divan život' (1946). Ubrzo ću ući u razloge zašto, ali prvo se mora postaviti pitanje: šta tačno predstavlja božićni film? Da li pada snijeg? Da li je to vjerski prizvuk?Da li je to puno šljokica, ukrasa i nizova lampica, ili je sve o porodici, domu i ognjištu", napisao je, pa dodao:

"Svako od nas ima taj određeni film koji nam daje raspoloženje za praznike, pa zašto bi priča o Džonu Meklejnu (Brus Vilis) koji hapsi bandu lopova terorista na Badnje veče u LA-u bila drugačija? U većini, takozvanih, božićnih filmova koje sam vidio, priče su uglavnom univerzalne (zaljubljivanje, ponovno rasplamsavanje izgubljene ljubavi, porodično pomirenje, zaštita voljenih od zla ili nevolja, itd. ). Božić je samo zadana pozadina u kojoj se smješta priča", zaključio je.

Na kraju je napomenuo: "'Umri muški' je zasnovan na romanu iz 1979. 'Ništa ne traje vječno' Roderika Torpa, kao nastavku 'Detektiva' iz 1968. godine, u kojem je Frenk Sinatra predstavljen kao detektiv Džo Liland. U romanu se vidi kako Leland posjećuje svoju uspešnu kćerku direktora naftne kompanije, kada se umiješa u preuzimanje njene poslovne zgrade od strane njemačkih terorista. Foks je preradio priču i vidio je Arnolda Švarcenegera u glavnoj ulozi, prije nego što je odlučio da to ipak bude tada popularna Tv zvijezda iz serije 'Slučajni partneri' Brus Vilis. Film je doveo Vilisa do statusa superzvijezde."

Da li je u pravu ili ne, ovaj i na stotine drugih fanova koji su isto tvrdili, odgovor je poslije 36 godina dao režiser filma Džon Maktirnan u podkastu Empire. Direktno su ga pitali: "Da li je 'Umri muški' božićni film"?

"Nije na nama da to kažemo, na ljudima je. Na publici je da to kaže. Ako publika odluči da je to božićni film, onda je božićni film. Tako ispada. Nisam ga zamislio kao božićni film. Radnja je namjerno smještena oko Božića, ali nije trebalo da bude božićni film", rekao je Maktirnan.

Dakle, Mktirnan nije planirao da "Umri muški" bude božićni film, ali je sasvim ok smatrati ga takvim. Slično je 2017. izjavio i koscenarista Stiven E. de Souza za Dazed. "Iako sam u scenariju, naravno, mnogo aludirao na prazničnu sezonu, tek kad sam kročio na set i vidio veliku jelku i sve ukrase na zgradama shvatio sam koliko je film božićni, čak iako to niko nije spominjao", rekao je Stiven.

Ipak, Bruse Vilis je u više navrata izjavljivao da "Umri muški" nije božićni film.

Pogledajte kako izgleda slavni glumac nakon što se zbog bolesti povukao iz glume:

(b92/ Mondo)