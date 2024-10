Kakvo je trenutno stanje Brusa Vilisa? Demi Mur o teškoj bolesti, obožavaoci ne mogu da zadrže suze

Brus Vilis se već dugo bori sa neizlječivom bolešću — njegova porodica se plaši da neće doživjeti svoj 70. rođendan.

Izvor: Jessica Dalene for / Shutterstock Editorial / Profimedia

Već nekoliko godina Brus Vilis pati od frontotemporalne demencije i afazije. Lijeka za ovu bolest nema — glumac polako nestaje, pod stalnom njegom svoje porodice i njegovatelja. Za njegovo emocionalno blagostanje brinu se njegovi najbliži: supruga Ema Heming, bivša žena Demi Mur, kao i svih pet ćerki — tri starije i dvije mlađe.

Krajem prošle sedmice je u Hemptonu održan je Međunarodni filmski festival, na kojem je Demi Mur dobila nagradu za dostignuća u glumačkoj karijeri. Dok je primala nagradu, zvijezda je podijelila najnovije vijesti o stanju Brusa Vilisa.

Izvor: Jessica Dalene for / Shutterstock Editorial / Profimedia



61-godišnja glumica je potvrdila da je njen bivši muž trenutno u "stabilnom" stanju. Rekla je da je najvažnije za nju sada prihvatiti realnost u kojoj živi.

„Na ovom nivou, on je stabilan. Znate, već sam o tome govorila ranije. Bolest je upravo to što jeste. I mislim da treba zaista prihvatiti ono što to znači. Uvijek pozivam ljude da prihvate svoje voljene onakvima kakvi jesu. Kada se držite prošlosti, pokušavate da živite onim što je bilo ranije, mislim da je to gubitnička igra“, izjavila je.

Podsjećajući se na svoju nedavnu posjetu Brusu, Mur je podijelila da je kod bivšeg supruga prije samo dva dana došla s unukom Luetom.

Izvor: Instagram/emmahemingwillis

Obožavaoci su bili oduševljeni Deminim govorom — mnogi ističu da je ovo jedan od rijetkih holivudskih brakova u kojem su bivši partneri uspjeli da zadrže bliske odnose čak i nakon razvoda. U odnosima Mur i Vilisa nikada nije bilo skandala ni sukoba — samo zahvalnost za godine provedene zajedno i troje djece.

Izvor: Printscreen/Instagram

„Ova priča je zaista divna. Jako mi se dopalo kada je rekla: 'Prihvatite ih takvima kakvi jesu'“, „Za mene je on jedan od najboljih glumaca, ponekad gledam njegove filmove i čak me boli srce kada saznam u kakvom je stanju sada i što više neće snimati svoje najbolje filmove. Hvala Bogu, ima divnu porodicu koja se zajedno brine o njemu“, pišu obožavaoc dirnuti Demiinim riječima.

Završavajući svoj govor o stanju Brusa, Mur se ipak setila svoje karijere i pričala o nezaboravnim ulogama u filmovima kao što su „Duh“, „Nepristojna ponuda“ i „Vojnik Džejn“.

Izvor: Shutterstock

„Zapravo, ovo je to pravi dar — mogućnost da se i dalje menjam i rastem u profesionalnom smislu. Uvijek pomislim: 'Hvala Bogu, uvijek imam prilike da postanem bolja'“, zaključila je Demi Mur.