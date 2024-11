Supruga Brusa Vilisa podijelila emotivan video s kćerkom i raznježila fanove

Supruga Brusa Vilisa podijelila snimak glumca sa kćerkom, pa se prisjetila anegdote.

Izvor: IG/emmahemingwillis

Ema Heming Vilis (46), supruga glumca Brusa Vilisa (69), na Instagramu je objavila emotivan video supruga s njihovom najmlađom kćerkom Evelin. Brus je kćerkicu nosio na ramenima i šetao se s njom po Menhetnu, a djevojčica je uživala i smijala se.

"Najbolje mjesto za sjedenje", napisala je Ema u opisu videa.

Podijeljeni video navodno je, piše Daily Mail, snimljen 2019. godine, prije nego što je glumcu dijagnostikovana afazija, koja je kasnije evoluirala u dijagnozu frontotemporalne demencije (FTD).

Uprkos tome što je video stariji, razveselio je Brusove obožavatelje. "Ovo je predivno, i slama srce u isto vrijeme", "Najbitnije je da zna da je voljen", "Divno je što će njegove kćerke moći da gledaju ove divne uspomene, i sjete se koliko ih je tata volio", "Sjećanja mogu biti utješna i bolna u isto vrijeme", neki su od komentara.

Evelin guglala "zanimljive stvari vezane za demenciju"

Ema je prošle godine ispričala anegdotu s Brusom i Evelin. Objavila je kako je njihova najmlađa kćerka tražila informacije na internetu o tome kako da pomogne svom tati, koji vodi tešku bitku s demencijom.

"Dakle, moram da vam ispričam ovu anegdotu, probaću bez plakanja, jer kad sam čula šta mi je Evelin rekla, bila sam u lokvi suza", rekla je Ema na početku storija. Dodala je kako joj je Evelin rekla, da ljudi koji boluju od demencije mogu takođe da boluju od teškog oblika dehidracije.

Izvor: Javiles/Bruce / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Ema je zatim upitala kćerku gdje je to naučila, a Evelin joj je rekla da je tražila "zanimljive stvari vezane za demenciju" za vrijeme odmora u školi. "Znam da to nije smiješna anegdota, ali na neki način i jeste, jer to je dokaz koliko je ona zapravo ista kao Brus, koji isto obožava da zna takve nasumične i zanimljive činjenice", rekla je Ema.

