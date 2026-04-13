Objavljen prvi trejler za novi nastavak "Igara gladi": Povratak u najmračniju arenu Panema

Autor Vesna Kerkez
Objavljen prvi trejler za film "Igre gladi: Svitanje na žetvi", koji donosi priču o mladom Hejmiču Abernatiju i brutalnim igrama iz prošlosti Panema.

Prvi trejler za "Igre gladi: Svitanje na žetvi" otkriva priču o Hejmiču Abernatiju Izvor: YouTube/Screenshot

Riječ je o "prednastavku" koji prati događaje tokom Drugog kvartalnog pokolja, posebnog izdanja Igara gladi koje se smatra jednim od najokrutnijih u istoriji ovog distopijskog svijeta.

U fokusu priče je mladi Hejmič Abernati, lik koji je publici poznat kao mentor iz originalne trilogije, gdje ga igra Vudi Harelson.

Trejler nagovještava njegov put od običnog momka iz Distrikta 12 do pobjednika u brutalnoj areni, ali i početke trauma koje će ga kasnije oblikovati.

Vizuelno, film donosi tamniji i ozbiljniji ton, uz naglašenu atmosferu straha i neizvjesnosti. U kratkim kadrovima mogu se vidjeti scene iz arene, sukobi među tributima, kao i raskoš i okrutnost Kapitola.

Fanovi franšize već su burno reagovali na objavljeni trejler, ističući da film ima potencijal da produbi priču o jednom od najintrigantnijih likova serijala.

"Igre gladi: Svitanje na žetvi" očekuje se u bioskopima tokom naredne godine.

Možda će vas zanimati

