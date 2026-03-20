Marvel objavio trejler novog "Spajdermena": Brutalne scene i promjena koju niko nije očekivao (Foto, Video)

Marvel je objavio trejler novog Spajdermena koji je već pregledan 12 miliona puta

Marvel je objavio prvi trejler za film "Spider-Man: Brand New Day" koji predstavlja četvrti dio priče o mladom superheroju.

Ovo ostvarenje nastavlja radnju nakon događaja iz prethodnog filma, gdie je život Pitera Parkera drastično promijenjen.

Radnja se fokusira na posljedice odluke da ga svi zaborave. Spajdermen kojeg igra Tom Holand, sada živi među ljudima koji su nekada bili dio njegovog života, ali ga više ne poznaju.

Među njima su i Meri Džejn i njegov najbolji prijatelj Ned, koji nastavljaju svoje živote bez ikakvog sjećanja na njega.

"Zdravo, ja se zovem Piter Parker. Ne sjećate me se, ali nekada smo se poznavali. Trebalo je da se desi nešto loše i jedini način da se to zaustavi bio je da svi zaborave na mene. Jer, ja nisam samo Piter Parker - ja sam Spajdermen", čuje se u trejleru koji je na svom profilu objavio i Tom Holand.

U novim okolnostima, Piter pokušava da pronađe svoje mjesto, ali situacija dodatno komplikuje njegov lični život. Jedna od scena prikazuje ga kako dolazi u stan svojih bivših bliskih osoba, gdje otkriva da je Meri Džejn nastavila dalje i da sada ima novog partnera.

Osim emotivnih izazova, suočava se i sa neočekivanim problemima kada je riječ o njegovim moćima. Njegove sposobnosti počinju da slabe, što se vidi kroz niz scena u kojima bezuspješno pokušava da koristi svoje prepoznatljive vještine.

U priču se uključuje i Brus Bener, koji pokušava da razumije šta se dešava sa Piterom, iako ga se ne sjeća.

U ulozi Spajdermena ponovo gledamo Toma Holanda, a film donosi i nova lica u glumačkoj postavi.

Premijera je zakazana za ljeto 2026. godine, a u bioskopima ćemo ga gledati od 30. jula ove godine, kada će publika imati priliku da vidi kako se Piter Parker nosi sa životom u kojem je postao potpuni stranac - i sebi i drugima.

Pogledajte trejler:

