Da li da se udam za ubicu? Istinita ispovijest koja ledi krv u žilama među najgledanijima (Video)

Napeta Netfliksova serija na trećem mestu gledanosti u Srbiji.

Dokumentarna serija iz tri dijela koja prati šokantnu istinitu priču o forenzičkoj patološkinji Kerolajn Mjurhed i njenom vjereniku Aleksandru "Sendiju" Mekelaru, nalazi se na listi najgledanijih serija u Srbiji.

"Da li da se udam za ubicu" prati Kerolajn koja se zaljubljuje u Sendija preko Tindera.

Bajkovita romansa se pretvara u noćnu moru kada joj on u ranoj fazi veze priznaje mračnu tajnu – da je sa svojim bratom ubio biciklistu Tonija Parsonsa 2017. godine i zataškao zločin. Kerolajn se tada našla u nezavidnoj i opasnoj moralnoj dilemi: ostati sa čovjekom koga voli i koji joj je priznao ubistvo ili ga prijaviti policiji.

Radnja se fokusira na njenu odluku da ostane vjerena i živi sa ubicom kako bi tajno prikupljala dokaze za policiju i otkrila gdje je tijelo zakopano.

