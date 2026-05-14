logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Tek je maj, a već imamo najgledaniju seriju godine: Nastala po knjizi i oborila sve rekorde Netfliksa

Tek je maj, a već imamo najgledaniju seriju godine: Nastala po knjizi i oborila sve rekorde Netfliksa

Autor Dušan Volaš
0

Prema dostupnim informacijama, serija "His & Hers" je i dalje broj jedan na listama.

Netflix proglasio His Hers za najgledaniju seriju u 2026 Izvor: Youtube printscreen / Netflix

Nismo stigli ni do polovine 2026. godine, a izgleda da je Netfliks već odnio veliku pobedu u striming ratu sa drugim servisima. Jedna njihova originalna serija uspjela je da postane najgledaniji naslov godine do sada, i to svega pet mjeseci nakon premijere koja je bila u januaru.

Riječ je o naslovu "His & Hers", koja je prema najnovijim Nielsenovim podacima zauzela prvo mjesto po gledanosti. Kada su sabrani svi pregledi tokom prvih 35 dana emitovanja, serija je u proseku privlačila čak 25,6 miliona gledalaca.

S obzirom na to da je dostupna na Netfliksu, kompletna gledanost dolazi isključivo sa striminga što ovaj rezultat čini još impresivnijim.

Odmah iza nje našla se serija "Marshals", spin-off popularnog "Yellowstone" univerzuma, dok su ostatak liste popunili dobro poznati hitovi poput "Landman", "Bridgerton", "Tracker" i "High Potential".

O čemu se radi u "His & Hers"?

"His & Hers" je adaptacija istoimenog bestselera autorke Elis Fini, a radnja je smještena u gradić Dahlonega u Džordžiji, i prati otuđene supružnike koji se ponovo nađu na istoj strani – ili barem na istom slučaju. Muža glumi Džon Bernthal, detektiv koji pokušava da složi priču oko jezivog ubistva, a njegovu suprugu Tesa Tompson, novinarka koja se istim slučajem bavi iz drugog ugla.

Kako se istraga razvija, postaje jasno da u gradiću gotovo niko nije potpuno nevin, a odnosi među likovima postaju sve napetiji.

Jedino što publika zamjera ovom ostavarenju je "mlak" kraj, ali uprkos tome, serija i dalje ima prilično dobre ocjene, a ljudi je masovno preporučuju kao odličnu za večernje bindžovanje.

Pogledajte trejler:

His & Hers, trejler
Izvor: YouTube

Možda će vas zanimati

Tagovi

serija netflix

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA