Prema dostupnim informacijama, serija "His & Hers" je i dalje broj jedan na listama.

Izvor: Youtube printscreen / Netflix

Nismo stigli ni do polovine 2026. godine, a izgleda da je Netfliks već odnio veliku pobedu u striming ratu sa drugim servisima. Jedna njihova originalna serija uspjela je da postane najgledaniji naslov godine do sada, i to svega pet mjeseci nakon premijere koja je bila u januaru.

Riječ je o naslovu "His & Hers", koja je prema najnovijim Nielsenovim podacima zauzela prvo mjesto po gledanosti. Kada su sabrani svi pregledi tokom prvih 35 dana emitovanja, serija je u proseku privlačila čak 25,6 miliona gledalaca.

Vidi opis Tek je maj, a već imamo najgledaniju seriju godine: Nastala po knjizi i oborila sve rekorde Netfliksa Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YT/Netlfix/printscreen Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: YT/Netlfix/printscreen Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: YT/Netlfix/printscreen Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: YT/Netlfix/printscreen Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: YT/Netlfix/printscreen Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: YT/Netlfix/printscreen Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: YT/Netlfix/printscreen Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: YT/Netlfix/printscreen Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: YT/Netlfix/printscreen Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: YT/Netlfix/printscreen Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: YT/Netlfix/printscreen Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: YT/Netlfix/printscreen Br. slika: 12 12 / 12 AD

S obzirom na to da je dostupna na Netfliksu, kompletna gledanost dolazi isključivo sa striminga što ovaj rezultat čini još impresivnijim.

Odmah iza nje našla se serija "Marshals", spin-off popularnog "Yellowstone" univerzuma, dok su ostatak liste popunili dobro poznati hitovi poput "Landman", "Bridgerton", "Tracker" i "High Potential".

O čemu se radi u "His & Hers"?

"His & Hers" je adaptacija istoimenog bestselera autorke Elis Fini, a radnja je smještena u gradić Dahlonega u Džordžiji, i prati otuđene supružnike koji se ponovo nađu na istoj strani – ili barem na istom slučaju. Muža glumi Džon Bernthal, detektiv koji pokušava da složi priču oko jezivog ubistva, a njegovu suprugu Tesa Tompson, novinarka koja se istim slučajem bavi iz drugog ugla.

Kako se istraga razvija, postaje jasno da u gradiću gotovo niko nije potpuno nevin, a odnosi među likovima postaju sve napetiji.

Jedino što publika zamjera ovom ostavarenju je "mlak" kraj, ali uprkos tome, serija i dalje ima prilično dobre ocjene, a ljudi je masovno preporučuju kao odličnu za večernje bindžovanje.

Pogledajte trejler: