Objašnjavamo kraj najgledanije serije: Hit drama na Netflixu prikovala gledaoce za ekran

Autor N.D. Izvor mondo.rs
Ljubavna drama "Thank You, Next" zasluženo je ponijela titulu najgledanije serije u Srbiji, a mi vam objašnjavamo zaplet i kraj treće sezone.

Šta znači kraj serije Thank you next na Netflixu Izvor: Netflix

Treća sezona hit ostvarenja "Thank You, Next" postala je za kratko vrijeme najgledanija serija na Netfliksu u Srbiji, a završava se emotivnim krajem, velikim tajnama i nagoveštajem potpuno nove ljubavne priče za Lejlu.

Dok se jedna veza završava mirno i dostojanstveno, druga romansa tek počinje u trenutku kada se Čemov život potpuno raspada. Finale prikazuje kako Lejla konačno pravi korak napred, iako je jasno da njeno putovanje još nije završeno.

Finale serije Thank You, Next: Sezona 3

Veći dio treće sezone fokusiran je na odnos između Lejle i Alija. Za razliku od njene turbulentne prošlosti sa Čemom, Ali u njen život donosi mir, sigurnost i iskrenost. Njihova veza vremenom postaje sve jača, a Ali počinje ozbiljno da zamišlja zajedničku budućnost sa njom.

Ipak, situacija se menja kada Ali dobije veliku poslovnu priliku u Istanbul. Novi posao zahtjevao bi da naredne tri godine putuje širom svijeta. Lejla na trenutak razmišlja o tome da pođe sa njim, ali ubrzo shvata da odlazak sa Alijem ne bi rešio emotivne probleme sa kojima mora sama da se suoči.

Na kraju donose tešku odluku da se rastanu uz ljubav i međusobno poštovanje. Njihov emotivni oproštaj na aerodromu postaje jedan od najdirljivijih trenutaka cijele sezone.

Šta znači Džemov pad

U isto vrijeme, Lejla i njeni prijatelji nastavljaju istragu o Čemu. Kako sve dublje kopaju po njegovoj prošlosti, otkrivaju šokantne informacije povezane sa njegovom porodicom.

Novi dokazi ukazuju na to da istina o smrti Čemovog oca možda nije onakva kakvom je predstavljena javnosti. Ljudi su vjerovali da je njegov otac izvršio samoubistvo, ali nova otkrića ukazuju na mnogo ozbiljniju i mračniju priču. Upravo ta saznanja dovela su Čema do ozbiljnih pravnih problema.

Kako slučaj protiv njega postaje sve jači, Čem postaje očajan. Kontaktira Lejlu i poziva je da se sastanu u kući pored jezera, nadajući se da će saslušati njegovu stranu priče i možda mu oprostiti.

Međutim, Lejla odbija da mu ponovo vjeruje. Poslije svega što su prošli zajedno, više nije spremna da prihvati njegove riječi zdravo za gotovo. Finale takođe nagovještava da Dafne zna mnogo više o Čemovoj prošlosti, što otvara mogućnost da bi još tajni uskoro moglo da izađe na vidjelo.

Šta kraj zapravo znači?

Baš kada se Lejla oprostila od Alija, pojavljuje se neočekivano lice iz njene prošlosti. Ponovo sreće Džona, svoju simpatiju iz detinjstva. Njihov kratak razgovor otvara vrata novoj romansi i jasno postavlja temelje za važnu priču u četvrtoj sezoni.

Finale treće sezone serije "Thank You, Next" pokazuje da Lejla konačno uči da bira sebe.

Odustaje od dobre veze sa Alijem jer tajming nije pravi, ostaje čvrsta pred Čemom i istovremeno ostaje otvorena za nove početke. Čemov pad označava kraj jednog poglavlja, dok Džonov povratak nagovještava da Lejlina priča tek počinje.

