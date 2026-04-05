Potresna istina o "Predatoru iz Sevilje": Netflixov dokumentarac koji je zaledio svijet i srušio turističkog vodiča

Gledaoce je potresao novi Netfliksov dokumentarac "The Predator of Seville" sniman po istinitim događajima

Netflix je krajem marta objavio novi dokumentarac "The Predator of Seville" ("Predator iz Sevilje"), koji je brzo privukao pažnju gledalaca širom svijeta.

Riječ je o potresnoj trodjelnoj seriji koja se bavi stvarnim slučajem španskog turističkog vodiča optuženog za se*sualno nasilje nad studentkinjama.

Priča koja je pokrenula lavinu prijava

U središtu dokumentarca je Manuel Blanko Vela, vodič iz Sevilje kojeg su brojne američke studentkinje godinama optuživale za se*sualno zlostavljanje tokom organizovanih putovanja po Evropi. Serija prati kako su se optužbe postepeno nizale i kako je jedan istup podstakao i druge žene da progovore.

Ključnu ulogu ima Amerikanka Gabrijel Vega, koja je javno iznela svoje iskustvo. Nakon njene priče, javile su se i druge žene sa sličnim svjedočenjima, što je dovelo do šire istrage i sudskog postupka.

Sudski epilog slučaja

Slučaj je dobio i pravosudni epilog. Španski sud je 2025. godine osudio Manuela Blanka Vela za se*sualne napade na tri američke studentkinje. Izrečena mu je zatvorska kazna od devet godina, koja je kasnije u žalbenom postupku smanjena na osam i po godina.

Dokumentarac "The Predator of Seville" detaljno prikazuje kako je došlo do presude, ali i kako su institucije reagovale na optužbe koje su se godinama gomilale.

Više od pojedinačnog slučaja

Osim samih optužbi, serija otvara i šira pitanja - od bezbjednosti studentkinja na međunarodnim putovanjima, do načina na koji sistem reaguje na prijave se*sualnog nasilja.

U jednoj od epizoda pominje se i raniji slučaj smrti studentkinje u Sevilji upravo sa terase Manuelovog stana, koji je u prošlosti bio zatvoren zbog nedostatka dokaza, a koji se ponovo dovodi u vezu sa cijelom pričom.

Reakcije gledalaca

"The Predator of Seville" već je izazvao brojne reakcije gledalaca, posebno zbog teške tematike i svjedočenja žena koje su godinama pokušavale da izborе pravdu.

"Činjenica da se ovakve priče redovno dešavaju širom sveta upravo je razlog zašto je ovaj dokumentarac toliko važan. Previše ljudi još uvijek ne zna kako predator zapravo izgleda kad ne vreba u mračnoj uličici, nego se smješka preko stola za večerom", napisao je jedan gledalac na IMDb-ju.

"Teška i uznemirujuća priča, ali mislim da bi je trebalo pogledati svaka žena i svaki muškarac", "Jako sam ponosna na Gabrijel Vega i sve žene koje su se javile. Sigurno im je bilo izuzetno teško, ali ovo je očigledno i dio njenog procesa ozdravljenja", piše u komentarima.

Neki smatraju i da bi seriju trebalo da pogledaju mlađi gledalaci. "Ovo je serija koju bi roditelji trebalo da puste svojoj djeci, posebno pre nego što sama otputuju u stranu zemlju", napisao je jedan korisnik.