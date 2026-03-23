Zašto cijeli svijet priča o Netfliksovom filmu "Inside the Manosphere": Zbog njega je Pirs Morgan napustio studio

Netfliksov dokumentarac "Louis Theroux: Inside the Manosphere", izazvao je veliku pažnju i postao tema br. 1 širom svIJeta upravo zato što se bavi jednom od najkontroverznijih i najraširenijih onlajn fenomena današnjice tzv. "manosferom".

Dokumentarac "Louis Theroux: Inside The Manosphere", prati britanskog novinara i dokumentariste Luja Terua, poznatog po tome što duboko ulazi u kontroverzne društvene teme i ispituje ih iz prve ruke, bez senzacionalizma.

U ovom slučaju, on se susreo sa brojnim influenserima koje svojim sadržajem utiču na mlade muškarce širom planete, često promovišući ideje o "tradicinalnoj muškosti", kritiku feminzima, i vrlo često šireći neprijateljske stavove prema ženama i drugim društvenim grupama.

Jedan od razloga zašto je dokumentarac privukao toliki interes jeste upravo to što otkriva kako ovi internet influenseri funkcionišu - kako zarađuju, kako grade publiku i kako njihove poruke dopiru do mladih ljudi koji traže odgovore na pitanja o identitetu, vezi, uspjehu ili mjestu u svijetu. Mnogi gledaoci su ostali zatečeni načinom na koji se ovakve ideje plasiraju i kako one mogu uticati na ranjive mlade muškarce, posebno one koji se osjećaju izgubljeno ili bez pravog uzora.

Pored toga, film je pokrenuo i širu javnu diskusiju zato što se bavi pitanjem toksične muškosti, mizoginije i internet kulture koja to podržava, teme koje sve više postaju dio društvenog dijaloga, posebno u vrijeme kada onlajn zajednice imaju snažan uticaj na mlade.

Kritike i reakcije su prilično snažne: neki smatraju da dokumentarac jasno osvjetljava problem i otvara važne teme za razgovor, posebno među roditeljima koji gledaju šta im tinejdžeri prate onlajn, dok drugi vjeruju da bi film mogao još dublje da se pozabavi posljedicama takvih zajednica i njihovim uticajem na stvarni život.

Takođe, film je dodatno "eksplodirao" u popularnosti jer su učesnici iz manosfere, kao što su različiti influenseri poznati na društvenim mrežama, svojim izjavama i ponašanjem u dokumentarcu izazvali kontraverze i međusobne rasprave na internetu, što je dodatno podiglo interes publike da pogleda o čemu se radi.

Ukratko, "Inside the Manosphere" je privukao toliku pažnju jer kombinuje aktuelnu društvenu temu, uticaj internet kulture i razgovor o rodnim stereotipima, a sve kroz objektiv iskusnog istraživača koji pokušava da objasni zašto i kako ovakve ideje dopiru do velikog broja ljudi putem digitalnih platformi.

Pirs Morgan zbog influensera iz filma napustio studio

Influenser koji ima milione pratilaca na mrežama, nedavno je bio dio novog dokumentarca Luja Terua, a njegovi stavovi koji su šokirali svijet, bili su tema emisije Pirsa Morgana - sve do trenutka dok voditelj nije prekinuo emisiju.

Kontroverzni influenser iz "manosfere" HStikkytokky, koji je nedavno ponizio Onlifens zvijezdu Boni Blu, iznio je niz grubih tvrdnji o supruzi Pirsa Morgana tokom gostovanja u njegovoj Jutjub emisiji.

