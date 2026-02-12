Slučaj "Gdje je Sara" dobija sudski epilog: Advokat najavio tužbe protiv Republike Srpske

Dragan Tolimir, advokat iz Banjaluke, potvrdio je da će, najkasnije za petnaestak dana, podnijeti tužbe protiv Republike Srpske, a zbog slučaja nestanka bebe Sare i još jednog tek rođenog dječaka.

U aprilu se navršavaju dvije godine kako je emitovan CIN-ov dokumentarni film "Gdje je Sara", u kojem je tematizovan nestanak dvije tek rođene bebe, kćerkice Banjalučana Aleksandre Blagojević i Miloša Kuprešanina, te sinčića Nataše Stijak, ali institucije još nisu utvrdile sudbinu te novorođenčadi.

Okružno javno tužilaštvo u Banjaluci otvorilo je predmet koji se odnosi na ove dvije bebe.

"U tom predmetu preduzimaju se intenzivne provjere na utvrđivanju činjenica, a povodom smrti ženskog novorođenčeta majke Aleksandre Blagojević, ranije Đilas, i muškog novorođenčeta majke Nataše Stijak. Predmet se nalazi u radu i u fazi je provjera", rečeno je sredinom 2024. iz Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.

Advokat Tolimir, sa druge strane, ocjenjuje da Tužilaštvo nije ni nastojalo time da se bavi.

"Prema mom mišljenju, oni su nastojali samo da to praktično prikriju, zakamufliraju", kaže on.

Tolimir je rekao da je tužbu za Stijakovu već sastavio te da je pri kraju sa tužbom za Blagojevićevu.

"Ja sam tužbu završio za Natašu Stijak, koja je rodila sina. On je navodno trebalo da bude pokopan u grobnom mjestu pored grobnog mjesta gdje je trebalo da bude pokopana Sara. Međutim, ni u jednom od ta dva grobna mjesta nisu te bebe. Tako da su to dva slučaja koja imaju istu sudbinu. Privodim kraju i tužbu za Aleksandru. Ja ću definitivno, najkasnije za petnaestak dana, predati obje tužbe", naveo je Tolimir.

Tužbe će, potvrdio je, biti podnesene protiv Republike Srpske, Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske te "Gradskog groblja", a naknadno će donijeti odluku da li će još neko biti obuhvaćen, jer utvrđuje sudsku praksu za slične slučajeve u regionu.

"Hoću prvo da vidim kako su sudili sudovi u tim predmeta, jer hoću da obuhvatim sve, da ne bi postojala neka rupa kroz koju mogu da se izvlače. Tužioci su roditelji, odnosno Nataša u jednom slučaju, a u drugom Aleksandra i njen suprug. Za to je nadležan Osnovni sud u Banjaluci, jer će biti tužena Republika Srpska", naveo je Tolimir.

Okružno javnog tužilaštvo Banjaluka ponovo smo pitali šta radi na ovom predmetu. Podsjećaju da su, povodom informacija iznesenih u dokumentarnom filmu "Gdje je Sara?", formirali predmet po službenoj dužnosti.

"Od formiranja predmeta pristupilo se detaljnom provođenju radnji i mjera, a do sada je prikupljena obimna dokumentacija, dokazna građa, a saslušani su i brojni svjedoci. Predmet se i dalje nalazi u radu u fazi provjera, odnosno utvrđivanja činjenica i prikupljanja dokaza", kažu za "Nezavisne novine" iz Okružnog javnog tužilaštva u Banjaluci.

Podsjetimo, radnja filma pokazuje da su Sarini roditelji odvedeni na groblje u Banjaluci, na mjesto gdje su sahranjena dva novorođenčeta, a DNK analizom utvrđeno je da posmrtni ostaci ne pripadaju Sari. Pritom je utvrđeno da to nisu ni posmrtni ostaci drugog novorođenčeta, odnosno sinčića Nataše Stijak.

Roditelji ove novorođenčadi traže istinu, dok nadležne institucije za sada javnosti nisu predočile nikakve konkretne podatke.

Iz Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske rekli su ranije da se u toj zdravstvenoj ustanovi liječe pacijenti te da u njihovoj nadležnosti nisu organizovanja ukopa, sahranjivanje i ekshumacije.

Potom se oglasilo i "Gradsko groblje" Banjaluka, koje tvrdi da je Sara sahranjena na lokaciji Pobrđe, ali u svom saopštenju nisu naveli da li je poznata tačna lokacija gdje je beba sahranjena.

